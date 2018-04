Presentaron una acción de amparo ambiental contra la Municipalidad de Viale

Una vecina de la localidad de Viale interpuso ante el Dr. Virginio Galanti, Vocal de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de Paraná, una acción de amparo ambiental contra la Municipalidad de esa ciudad, tendiente a "tomar las medidas necesarias y urgentes para impedir la formación de focos ígneos", y en segundo lugar, "desplazar definitivamente el basural a cielo abierto de la ciudad de Viale, que se encuentra al lado de la pista de carreras, cerca del sector noreste de dicha zona urbana".



El amparo quedó sentado en el Expediente Nº 9264.



Tras la acción presentada, el intendente de Viale, Uriel Brupbacher anunció que enviará al Concejo Deliberante una Ordenanza con varias medidas relacionadas con el tema del basural.



"Se han tomado una serie de medidas, incluso que ya se vienen haciendo, en torno al acomodamiento del basural, transformando lo que es un basural a cielo abierto a un relleno sanitario, donde se está trabajando con maquinarias propias. Hemos pedido refuerzo a la provincia, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta con relación una topadora que mandaría Vialidad", indicó.



En tal sentido, agregó: "Seguimos con el cerco perimetral para cerrar todo con postes olímpicos y tejido, a lo que hay que aclarar que hace unos días fueron sustraídos como 50 metros de este tejido y luego la policía tras un allanamiento lo pudo recuperar", remarcó el jefe comunal.



En referencia a las cámaras de seguridad, ya hay una instalada, Brupbacher dio cuenta que "la idea es colocar cuatro con infrarrojo para tener un registro al instante durante las 24 horas de lo que ocurre en el lugar, como por ejemplo si alguien entra y prende fuego".



Finalmente, el Intendente dijo que están elaborando un proyecto de Ordenanza para ser enviado al Concejo Deliberante donde se incluirán multas a los vecinos que saquen basura fuera de los horarios establecidos, que no clasifiquen los residuos o que saquen los escombros y las ramas en los días no habituales.