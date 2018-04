Cristina argumentó por qué cree que la política económica de Macri "fracasará"

La expresidenta Cristina Kirchner afirmó que el modelo económico que aplican gobiernos como los del argentino Mauricio Macri y del brasileño Michel Temer "van a fracasar" y que lo que se ve no es "la luz al final del túnel" sino "la locomotora del endeudamiento que viene"."Van a fracasar,", afirmó la senadora Kirchner, quien auguró que llegado ese punto considerarán que se llegó a un mal resultado "r".En declaraciones formuladas durante una entrevista que le realizó el expresidente ecuatoriano Rafael Correa en la cadena televisiva RT, la dirigente opositora consideró que "el neoliberalismo de Macri y de Temer va a fracasar" y evaluó que "".Puntualmente, consideró que el problema son las políticas económicas "independientemente de que sea Macri o que sea un Premio Nóbel el que las aplique".", señaló además la exmandataria.Sobre la gestión de Macri, sostuvo que "donde prácticamente desde el Presidente para bajo todos tienen cuentas offshore" y se preguntó "a quién no le conviene que se discutan los paraísos fiscales"."Te dicen además que las sociedades offshore no son malas. La offshore como mínimo es para evasión fiscal", agregó la expresidenta.Acotó que para gestiones como las de Mauricio Macri ""Nunca se preocuparon por mejorar lo que recibieron sino por denigrarlo", evaluó la senadora opositora, quien señaló que los líderes de gobiernos llamados "populistas" no pudieron "dominar fue la cuestión cultural y profundamente psicológica".Agregó: "este nuevo neoliberalismo ha investigado muy bien lo que es el pensamiento de la gente y logrado en franjas importantes de nuestra sociedad convencerlos que el progreso que tuvieron se debe al esfuerzo individual".Señaló que" en el marco de un "creciente individualismo"."Es el hombre solo frente a la computadora en un ejercicio de libertad pero de tanta libertad que finalmente termina preso de la máquina que le informa sin capacidad de distinguir lo que es cierto de lo que no es cierto que le da esa máquina", subrayó.También consideró que "convencieron a millones de trabajadores que se habían convertido en obreros, que habían conseguido un trabajo en blanco, registrado, con un buen salario que el impuesto que le cobraban a los altos ingresos se lo llevaban los vagos, los sujetos que no trabajaban, los pobres y así dividieron la base social popular".