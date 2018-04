Irina Chausovsky fue reelecta como coordinadora del Centro de Mediación

Consideraciones de Irina Chausovsky

Consideraciones de los integrantes del jurado

La abogada mediadora y actual coordinadora del Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo de la Municipalidad de Paraná, Irina Chausovsky, obtuvo 90 puntos, luego de conseguir 45 puntos, de 50 posibles, en antecedentes y 45, sobre 50, en la presentación del proyecto y defensa del mismo.Así lo resolvió el jurado, integrado por los mediadores Nora Cattaneo (Directora del Consejo de Mediación, Conciliación y Arbitraje de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires), Miriam Markus (capacitadora de la Dirección Nacional de Mediación dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) y Víctor Jorge Jaef (Director del Centro de Mediación Rosario, de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe), profesionales de vasta trayectoria a nivel nacional en la materia.La audiencia pública se llevó adelante durante la tarde de este miércoles 4 de abril, en la antesala del recinto del Concejo Deliberante de la capital entrerriana, con la presencia de la viceintendenta de Paraná, Josefina Etienot; el secretario parlamentario Rodrigo Devinar; el secretario General y de Derechos Humanos de la Municipalidad de Paraná, Eduardo Solari; el defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay; el defensor adjunto Pablo Donadío, los integrantes del jurado y público en general.Al Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir tales funciones se habían presentado dos postulantes: las doctoras Irina Chausovsky y Claudia Andrea Manfroni, pero antes de iniciar el acto, Etienot informó que la doctora Claudia Manfroni había comunicado, mediante nota, que "no se iba a presentar a esta audiencia pública", por lo que Chausovsky quedó como única aspirante al cargo."Igualmente decidimos realizar esta audiencia, para que sea de manera transparente y no sea solamente la regularización de un cargo, y para que la ciudadanía se entere de lo que se hace y cómo se hace, para que la próxima vez sean más los que se vayan sumando, y esto genere una sana competencia para mejorar este servicio público", explicó Etienot.Al referirse a dicha audiencia pública, la presidenta del Concejo Deliberante capitalino sostuvo: "Lo tomamos no solo como un acto de transparencia y como un derecho constitucional, de publicitar los actos de gobierno, sino también para establecer una base de cómo se debe hacer, para que el día de mañana cuando alguien quiera concursar por un cargo público sepa cómo prepararse".En este marco, el Secretario del Concejo Deliberante de Paraná, Rodrigo Devinar, expresó que, durante una próxima sesión, el cuerpo legislativo deberá proceder a la designación de la doctora Chausovsky como coordinadora del Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo, cuyo mandato al frente del organismo será de cuatro años."Estoy muy contenta, si bien es el trabajo que vengo desarrollando desde hace cinco años, luego de haber ganado el concurso anterior, y de estar en el Centro de Mediación desde el inicio, hace 14 años"."Fue un desafío prepararme para pensar el trabajo a seguir y, a la vez, detenerme, reflexionar sobre el trabajo que estamos haciendo, los objetivos cumplidos y los que no, para poder hacer esa mirada retrospectiva, como dije en la presentación del proyecto, y a partir de ahí mirar para adelante"."Fue una oportunidad muy valiosa, muy significativa y estoy muy contenta de haber podido presentar mi exposición ante un jurado tan valioso, con tanta experiencia, ante mediadores, amigos y familiares que vinieron a escuchar"."La propuesta que expuse el día de hoy se basa en la continuidad y profundización de líneas de trabajo, y en la reformulación de ciertas cuestiones que entiendo no han funcionado del todo bien"."La línea de trabajo más importante es la que tiene que ver con la expansión en el territorio, de las herramientas de la prevención de la violencia y estimular el trabajo en red".Víctor Jorge Jaef: "Quiero destacar y felicitar por la transparencia de este acto, ya que es muy bueno que se entienda que para llegar a estos cargos públicos, que implican tanta responsabilidad y preparación, se debe hacer de una manera transparente y visible, con concursos abiertos y con público presente".Nora Cattaneo: "Fue un honor para mí integrar este jurado, ya que destaco estas iniciativas a través de las cuales se permite llegar a ocupar los cargos públicos, como en este caso la Coordinación del Centro de Mediación de Paraná, mediante un proceso transparente, donde se evalúan la experiencia y la formación que tienen los postulantes para poder ocupar ese lugar".Miriam Markus: "Este tipo de concursos abiertos y públicos hacen al fortalecimiento institucional, y particularmente en lo que tiene que ver con la mediación comunitaria es muy importante para la jerarquización de este instituto que es el Centro de Mediación Comunitaria, que es tan importante para una sociedad, en el sentido de contar con políticas públicas que ayuden a las personas a comunicarse mejor y a resolver sus conflictos de forma pacífica".