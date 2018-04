Autoridades recorrieron la obra de la doble vía Paraná - Oro Verde

El vicegobernador, Adán Bahl, junto a la titular de Vialidad Provincial, Alicia Benítez, recorrió las obras que el Gobierno de la Provincia lleva adelante en el acceso de la zona sur de la ciudad de Paraná. "Es una obra fundamental no sólo para Paraná, sino también para Oro Verde, para la personas que viven ahí y para todos los que estudian y trabajan en la zona", dijo Bahl.Se trata de la doble vía que se construye entre las localidades de Oro Verde y Paraná. La misma tiene un avance del 40% y la inversión oficial, con fondos provinciales supera los 370 millones de pesos."Este acceso era una deuda para nuestra ciudad. Cada vez son más las familias paranaenses que, por diversas circunstancias, eligen vivir cerca de Oro Verde, o en la zona rural de Colonia Ensayo. Una vía rápida y segura de acceso es fundamental, tiene que ver con la calidad de vida, y con mantener ese perfil de ciudad amigable en la que nos gusta vivir".Luego Bahl explicó que "se planificó teniendo en cuenta todas necesidades de uso. La obra cruza las dos ciudades, parte de Paraná y Oro verde, y por lo tanto, debe tener características que combinen lo urbano y las demandas de una ruta", al tiempo que explicó: "Es fundamental tener en cuenta no solo el tránsito vehicular, sino también el tránsito peatonal en la zona, que es intenso. La planificación en este sentido fue fundamental".Además indicó que la obra que se estima que finalice en febrero del próximo año "agilizará la circulación y mejorará la seguridad vial de toda la gente que transita la zona. Es una obra fundamental está haciendo Vialidad Provincial con el aporte del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR)".Por su parte la titular de Vialidad, Alicia Benítez, expresó que "al ser una obra urbana, hemos tenido que pensar en todos los aspectos para llevarla adelante, no es menor porque hemos dialogado con las escuelas, con los vecinos para que el beneficio sea de toda la comunidad"."Los vecinos tienen mucha paciencia y están todos muy contentos de que podamos llevar a cabo esta importante obra que sin lugar a dudas cambiará el ingreso a la ciudad de Paraná, descongestionándolo de gran manera", finalizó Benítez.Esther, es una vecina que vive en la zona hace 40 años y para ella significa una solución muy importante: "era una ruta muy angosta y todo el trabajo que se desarrolla permitirá una mejoría en todo el barrio, porque cambiará la iluminación y el transito va a estar mucho más aliviado".Por su parte Celia, dueña de un comercio en el lugar sostuvo que "hace años que esperábamos esta obra, es maravilloso ver como se trabaja durante muchas horas a diario. Para mí es un orgullo pero para el barrio es fundamental, todos los vecinos están muy contentos".La obra de rehabilitación y mejoramiento vial del acceso sur a Paraná contempla la duplicación de la calzada desde la intersección de las avenidas de Las Américas y Francisco Ramírez hasta la rotonda con Oro Verde, y se extiende hasta el Arroyo Salto.También están previstas obras complementarias como pavimentación y desagües pluviales sobre barrios y calles de la ciudad universitaria de Oro Verde, entre otros trabajos.