Barrandeguy: "Jueces que gestionan favores del poder político" dañan la Justicia

En relación al comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial difundido en su sitio web institucional y a través de ciertos medios de comunicación, el abogado del exgobernador Sergio Urribarri, Raúl Barrandeguy, manifestó que "la siempre oportuna y juiciosa reflexión de la Asociación de Magistrados sobre las formas de plantear la disconformidad con las decisiones judiciales, me da la oportunidad de señalar con claridad, para evitar ser sumergido en el pantano repugnante de los murmuradores insidiosos, que las críticas que he formulado a las decisiones judiciales a las que seguramente, aluden los señores magistrados, se las he realizado al juez probablemente apuntado; lo he hecho por escrito y también oralmente, mirándolo a la cara en la audiencia pública que se desarrolló ante los medios de prensa", dijo el letrado y agregó: "tampoco he deslizado objeciones u ofensas personales en su contra, ni he violentado los límites de la crítica, que con toda firmeza, me imponía la noble tarea del abogado defensor".



Asimismo, Barrandeguy sostuvo que el planteo de la Asociación "también me obliga a destacar que, he merecido la confianza de una gran cantidad de jueces de todas las instancias a los que defendí, cuando el poder político los apremió; y también, a muchos de ellos, los defendí cuando fueron denunciados ante el Jurado de Enjuiciamiento, lo que descuento ha de ser de conocimiento de las autoridades de la Asociación de Magistrados de Entre Ríos", recordó el abogado en un comunicado enviado a este medio.



Finalmente, el letrado reflexionó al respecto señalando que "el verdadero y más peligroso daño a la Justicia, lo recibe de los jueces que gestionan y obtienen favores del poder político, sin reparar en las consecuencias de esos actos", finalizó.