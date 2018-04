Subastarán bienes del Estado por más de 59 millines de dólares

La primera de las subastas se efectuará el jueves 19 de abril a las 12, y se trata de un inmueble de 2.103,86 metros cuadrados ubicado en avenida Santa Fe 4645, donde actualmente funciona un estacionamiento, informó la AABE.



El inmueble está bajo la jurisdicción de Trenes Argentinos Infraestructura o Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), y el valor base de la subasta será de US$ 14,5 millones.



El 70% de los ingresos que se generen por la venta serán reinvertidos por ADIF en bienes de capital, y el 30% restante se destinará al Tesoro Nacional.



Luego, a las 13 del mismo día, se rematará un inmueble situado en Soldado de la Independencia 615, del barrio porteño de Palermo, que cuenta con una superficie de 3.471,70 metros cuadrados y en el que actualmente funciona un estacionamiento de vehículos. El valor base es de US$ 20 millones y está en la jurisdicción del Ejército Nacional.



El 70% de los ingresos que se generen por la venta serán reinvertidos por el Ejército en bienes de capital, y el 30% restante se destinará al Tesoro Nacional.



Luego, el jueves 26 de abril a las 13 continuará el remate de las parcelas de la zona de Catalinas Norte, en avenida Eduardo Madero 1255, subastas que se habían iniciado el año pasado.



En este caso, se trata de la parcela tres, que tiene una superficie de 3.188 metros cuadrados, con un valor base de US$ 25 millones.

Los fondos recaudados por las ventas de todas las parcelas de Catalinas Norte se destinarán a financiar las obras del Paseo del Bajo, destinadas a mejorar la circulación en la vía de tránsito pesado más importante de la ciudad.



Las subastas de los inmuebles públicos se llevarán a cabo en la sede de la AABE, en José María Ramos Mejía 1302, en el barrio de Retiro.