Benedetti: "La gente eligió a Cambiemos para que nos ocupemos de sus problemas"

Asimismo, definió a Gustavo Bordet como "un gobernador con buenas intenciones, pero heredero de una trama de malas gestiones e ineficiencia que no puede denunciar porque son resultado de gobiernos de su propio partido político".



Atilio Benedetti se refirió a la situación de Cambiemos en la provincia y señaló que "no hay que perder mucho tiempo en superar algunos conflictos internos, aunque hacerlo es imprescindible a fin de fortalecer un frente que tiene que ser gobierno en Entre Ríos, y que nos costó mucho construir" y recordó que "este frente, del que fuimos fundadores en aquella histórica Convención Radical de Gualeguaychú, tuvo la oposición férrea de muchos dirigentes, que por suerte hoy lo defienden tanto o más que nosotros".



El diputado aludió a la necesidad de fortalecer Cambiemos y evaluó que "después de tres años debemos replantear y mejorar el funcionamiento. Tenemos la suerte que a esta provincia pertenece uno de los ministros más importantes del Gobierno nacional. Rogelio Frigerio ha sido y es un dirigente fundamental, no sólo para nuestro espacio, sino también para el Gobierno provincial y para todos los municipios, pero es necesario que podamos institucionalizar nuestra organización y que tengamos hacia adentro el mismo diálogo, la tolerancia y la búsqueda de consensos que tanto resultado le han dado a nuestro gobierno hacia afuera, con dirigentes o gobernadores opositores".



Benedetti también se refirió al reciente Congreso Radical, al que definió como "un fuerte y renovado compromiso con Cambiemos, y a la vez un reclamo de que nuestro partido, orgánicamente, sea parte de la toma de decisiones y del diseño de las estrategias de la coalición".



Respecto a la situación del Bloque de Diputados Provinciales, el legislador nacional entendió que "es una discusión que puede ser consecuencia de esa falta de organización, pero es un problema menor. Personalmente creo que lo ideal es que funcione igual que a nivel nacional, es decir, bloques parlamentarios de los partidos, e interbloque de la coalición, pero no es un tema que me preocupe", aclaró.



Respecto a una eventual candidatura en 2019, Benedetti fue categórico: "los entrerrianos saben que quisiera ser gobernador de esta provincia", afirmó.



El legislador aludió a los resultados obtenidos en octubre pasado, cuando la lista de diputados nacionales que encabezó fue acompañada por el 53% de los entrerrianos: "Recorrimos cada rincón de la provincia, y el pedido de la gente se repitió: apoyamos el cambio, confiamos en Macri y queremos que ese cambio llegue a Entre Ríos", recordó a la y consideró que "un triunfo tan amplio nos llenó de compromisos, de responsabilidades, y hoy ese pedido está más vigente que nunca".



El dirigente también repasó su historial frente a las urnas: "Gané dos elecciones como diputado, pero como candidato a gobernador perdí en una, y en la última no me dejaron participar o, mejor dicho, me cambiaron las reglas de juego doce horas antes de presentar las listas. Eso es historia pasada, pero lo que sí reclamo ahora, es saber cuáles van a ser las reglas de juego para la próxima elección".



Evaluó además que "no nos puede pasar en Cambiemos lo que pasa en la provincia: que no sabemos con qué ley electoral vamos a votar, en qué fecha y con qué sistema de boleta, entre otras incertidumbres" y subrayó que "estas reglas de juego, tienen que ser claras para todos los integrantes de las fuerzas políticas de Cambiemos que aspiren a una candidatura. De lo contrario, repetiremos errores, y esto sí, impedirá concretar el cambio que anhela la mayoría de los entrerrianos. No podemos seguir dejando la provincia en manos de quienes la fundieron y la sumieron en el atraso".



Benedetti reconoció que, ahora en su rol de diputado nacional y presidente de la Comisión de Agricultura, recorre la provincia "como lo hago desde el 2009" y remarcó que continuará "al lado de nuestros productores, de los intendentes, que son los que tienen que dar la cara todos los días frente a los vecinos. Voy a apoyar a las organizaciones productivas y sin dudas seré parte de un proyecto político que anime a los entrerrianos a salir del atraso y la postergación que nos dejan 16 años seguidos de gobiernos justicialistas", subrayó.



Situación provincial

Benedetti también se refirió a la situación de la provincia y consideró que "la sequía que nos castiga no hace más que agravar la situación de una provincia fundida por el gobierno de Urribarri, situación que ahora también lo reconoce el propio Bordet".



Sobre el titular del Ejecutivo provincial, señaló que "a Bordet lo veo como un gobernador con buenas intenciones pero heredero de una trama de malas gestiones e ineficiencia que no puede denunciar porque son resultado de gobiernos de su propio partido político".



A la vez, insinuó un cambio de gobierno de cara al 2019: "Me gustaría que antes de irse el gobernador tome medidas para empezar a enderezar el rumbo de esta provincia, sobre todo para recuperar su independencia económica. Para ese objetivo, puede contar conmigo".



El legislador reconoció que le preocupa "la importante sequía" que atraviesa la provincia, aunque puso hincapié en "la agobiante situación económica en la que estamos inmersos: el déficit creciente de la Caja de Jubilaciones, sin una sola acción de gobierno para evitar que sean nuestros jubilados los que en el futuro tengan que sufrir las consecuencias de años de demagogia e impericia. Nos preocupa la falta de inversión en infraestructura, el costo de la electricidad entrerriana, que es de las más caras del país producto de los costos y de los impuestos provinciales y de las tasas municipales. Nos preocupa el problema de la salud, del narcotráfico. Queremos trabajar por una provincia que promueva el empleo de calidad y la infraestructura para el desarrollo, entre tantos otros temas".



Finalmente, consideró que "el Gobierno Nacional de Cambiemos está en el camino correcto para sacar al país de la crisis que nos dejó el kirchnerismo. No ha resultado fácil, pero Mauricio Macri ha demostrado que sabe lo que quiere para el país, y que tiene la decisión y la capacidad para conducir a los argentinos hacia el desarrollo y el progreso".