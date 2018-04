Creció la regulación laboral en el sector de personal de casas particulares

El área laboral busca promover los derechos del sector y la formalización de la relación laboral entre los empleados y sus empleadores, por el trabajo que prestan en el ámbito de la vida familiar, a través de la entrega de la libreta reglamentaria.



En este sentido, se ha informado que la entrega de las libretas de trabajo para empleadas de casas particulares, que rige desde el año pasado, ha aumentado la formalización de los trabajadores/as, a través del empadronamiento obligatorio.



Las libretas de trabajo deben ser retiradas por todos los trabajadores que presten servicios en el ámbito doméstico para facilitar la fiscalización y acceso a los derechos que establece el régimen laboral. "El objetivo de la libreta de trabajo es promover el acceso equitativo de los trabajadores/as de casas de familia al mundo del trabajo formal, especialmente de los sectores más vulnerables; mejorar sus condiciones de empleabilidad", comentó el titular del área, Oscar Balla.



Se trata de es un registro que se expide de manera gratuita y sirve como documento probatorio del contrato laboral y herramienta educativa. Al respecto, Balla explicó que "la Ley N°26.844 establece que todos los empleados deben contar con este instrumento, porque es la prueba del contrato de trabajo y cuenta con los datos más relevantes del empleado y su empleador, por lo cual le sirve ambas partes".



Documentación necesaria para retirar la libreta





Para adquirir la libreta el trabajador debe acercarse a la sede de la Secretaría de Trabajo o a las delegaciones departamentales, con la siguiente documentación: DNI, fotocopia del DNI, foto 4x4, certificado de aptitud física, certificado de buena conducta, recibo de sueldo o alta de Afip.





¿Qué es el régimen de trabajadores de casas particulares?





Es la manera de formalizar el trabajo de quienes realizan tareas de limpieza, jardinería, cuidado de personas y otro tipo de trabajos domésticos.



Como empleador, se puede deducir del impuesto a las ganancias lo que pagues como sueldo y contribuciones de seguridad social (obra social, jubilación, etc.).



Como trabajador, se puede acceder a cobertura de obra social, jubilación, vacaciones, aguinaldo y ART.





El 3 de abril es día no laborable para el personal de casas particulares



Ante la proximidad del Día del Personal de Casas Particulares, el martes 3 de abril, desde el área laboral se recuerda que es considerado día no laborable para el sector, por lo que en el caso que tengan que trabajar, el salario de ese día será abonado doble.



"Saludamos a todos los trabajadores que celebrarán un día reivindicativo, porque se recuerda la promulgación de la Ley 26.844 que establece el régimen especial de contrato de trabajo para los empleados de casas particulares", remarcó Balla.