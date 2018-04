Reforzarán el trabajo en educación sexual y violencia de género en escuelas

El gobierno entrerriano continúa trabajando educación sexual escolar y este año renueva las acciones con capacitaciones a los docentes. "Entre Ríos es pionera en trabajar en las escuelas la educación sexual y la prevención de la violencia de género", destacó la coordinadora del Programa Nacional, Mirta Marina.



Para continuar con el trabajo que se viene desarrollando desde 2005, capacitando hasta el momento a 50.000 docentes, el 9 de abril se realizará el lanzamiento del plan de Embarazo no Intencional Adolescente (Enia), para la educación sexual secundaria ,en la sala de la Vieja Usina de Paraná. "El embarazo adolescente es un tema que a esta gestión le preocupa, por eso, por directiva del gobernador Gustavo Bordet nos estamos ocupando, para profundizar la formación a docentes y que ellos que son quienes están en contacto con estudiantes, tengan las herramientas necesarias para formar a nuestros chicos", dijo la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta Irazábal de Landó.



Para esta renovada puesta en marcha, se realizaron en diferentes puntos de la provincia las reuniones y entrevistas para la selección de capacitadores del programa. Estos encuentros estuvieron a cargo de la coordinadora nacional del Programa dependiente del Ministerio de Educación y Deportes de Nación , Mirta Marina, junto a la coordinadora de Políticas transversales del Consejo General de Educación (CGE), Nora Romero.



En ese sentido, Marina, destacó el trabajo de la provincia y dijo: "Entre Ríos adhiere y trabaja muy bien, ya que se han realizado las capacitaciones masivas, jornadas con representantes de todas las instituciones educativas den los departamentos: Es parte de la vida, es parte de la escuela. También se realizan anualmente las jornadas de Educar en igualdad que tiene que ver con la prevención de la violencia de género y hemos visto que se trabaja en la mayoría de las escuelas, es una provincia con una trayectoria en la temática y sobre todo que a la hora de poner en práctica este plan destacamos que es una provincia con práctica de intersectorialidad, o sea los Ministerios están acostumbrados a trabajar juntos, articulados que no es un dato menor".



Por su parte, la coordinadora de Políticas Transversales del CGE, Nora Romero, explicó que "esta jornada estuvo programada en el marco de las políticas educativas implementadas desde hace mucho tiempo en la provincia y que apuntan al fortalecimiento de la implementación gradual progresiva y concreta de los temas transversales como lo es la Educación Sexual Integral en las Escuelas".





Trabajo e implementación en las escuelas



La funcionaria provincial, precisó que se irá trabajando la implementación por departamentos, "se comenzó con la primera jornada de entrevistas en Paraná, y que se continuará en Concordia, Gualeguaychú y luego se irán definiendo los demás departamentos", dijo.



En tanto que para el comienzo del trabajo territorial en las escuelas, indicó que se prevé comenzar a trabajar en las instituciones educativas para el mes de abril, "se trata de una propuesta interesante y necesaria, porque el acompañamiento se da en cada institución, en el territorio, situada", aseveró. "Sabemos y reconocemos como gestión que debemos fortalecer y multiplicar los espacios de formación institucional, pero también es cierto y tenemos la documentación respaldatoria de que hemos sostenido acciones, propuestas, asistencias técnicas situadas en territorio, jornadas presenciales y virtuales, distribución de materiales de apoyo pedagógicos vinculados a las temáticas , tanto de producción nacional como provincial", indicó.





La propuesta



Se trata de una propuesta educativa abarcativa que busca fortalecer la educación sexual integral en el aula generando espacios para que las trayectorias educativas puedan ser enriquecidas con el conocimiento de todo lo que es educación sexual que implica a su vez otras temáticas. "Se trata de que los estudiantes puedan saber, aprender sobre aspectos y temas propios de la vida cotidiana vinculados a la sexualidad, saber elegir, saber decidir y saber cuidarse que fundamental", dijo Romero.



Agregó, que es importante que encuentren "espacios formativos, de reflexión, debate y aprendizaje. La educación sexual es un derecho de los estudiantes, sabemos que falta todavía llegar a diversas instrucciones y comunidades educativas por lo que este plan es una propuesta muy significativa para ello".





Trabajo Intersectorial



Una de las particularidades de la provincia de Entre Ríos, es el trabajo intersectorial que lleva adelante para el abordaje de las temáticas. En lo que respecta al Plan de Educación Sexual Integral, Romero, afirmó que "algo que es importante de destacar es que en aquellos lugares que los chicos y chicas no están en nuestras escuelas, se llega con el Plan a través del Ministerio de Salud, de la Secretaria de niñez, adolescencia y familia (Senaf) y el Consejo Provincial del Niño el Adolescente y la Familia (Copnaf), ya que estos organismos generan espacios en sus coordinaciones para concretar en los barrios el desarrollo del plan. También se trabaja con la Secretaría de la Juventud".





El rol del capacitador



El rol del capacitador será trabajar con los docentes en cada una de las instituciones educativas, con estrategias y material pedagógico específico para que los docentes aborden la temática en el aula de manera correcta.



Se trata de una propuesta de trabajo que implica el abordaje de los cinco ejes de la Educación Sexual Integral que son: Reconocer la perspectiva de género; respetar la diversidad; valorar la afectividad; ejercer nuestros derechos; cuidar el cuerpo y la salud.





Planificación de nuevas acciones



En ese marco, la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó, mantuvo una reunión con la referente nacional, Mirta Marina, para dialogar sobre futuras acciones sobre la Educación Sexual Integral.



En ese sentido Marina, expresó: "Dialogamos acerca de la posibilidad de pensar acciones que tengan como centro a los chicos que están agrupados en los Centros de Estudiantes porque es muy interesante que, en este plan que es para prevenir el embarazo en la adolescencia no nos olvidemos de las voces de los adolescentes", concluyó.