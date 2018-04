Día Mundial de Concientización sobre Autismo: "Deben convivir las diferencias"

El gobernador Gustavo Bordet propuso "una pausa para pensarnos entre todos", ante la conmemoración del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo este 2 de abril. A la vez que promovió hablar de "convivencia entre las diferencias".



"La vida me enseñó a valorar la diversidad, a encontrar aún en las situaciones más difíciles el lado positivo y las herramientas para salir adelante, siempre junto a la familia, a los afectos y a los amigos, que son tan importantes", reflexionó.



Este lunes "celebramos el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo y me gustaría que sea una jornada de reflexión donde la sociedad no hable sólo de inclusión sino de convivencia entre las diferencias", manifestó el mandatario.



"Creo que ahí está el principio para construir una sociedad que nos contenga a todos, que permita que nadie más sufra discriminación de ningún tipo. Es un desafío grande que nos exige dejar atrás prejuicios, derribando barreras, pero estoy seguro que si nos comprometemos, podemos lograrlo", señaló además. "Cuando esto suceda, podremos estar orgullosos de ser parte de un mundo más justo, donde vivamos todos respetando las diferencias", observó, por último, Bordet.



Sobre este Día Mundial



La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril de 2007 como Día Mundial de Concientización sobre el Autismo.



De este modo, diferentes organizaciones a lo largo del mundo realizan acciones y colaboran para dar a conocer este día, motivados por la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas con autismo.



Este año, según informa Naciones Unidas, la fecha "se centra en la importancia de empoderar a las mujeres y las niñas con autismo y de involucrarlas, tanto a ellas como a sus organizaciones, en las políticas y en la tomas de decisiones".