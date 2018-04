El presidente afirmó que "cada vez más argentinos están saliendo de la pobreza"

El presidente Mauricio Macri afirmó que "cada vez más argentinos están saliendo de la pobreza", al tiempo que aseguró que a esa problemática "hay que abordarla de manera multidimensional" y que "no se resuelve con planes sociales".En una de las habituales columnas de opinión que publica en diferentes medios de prensa, el jefe de Estado señaló que los datos que publicó la semana pasada el INDEC son "una noticia que anima" y que "confirma que vamos por buen camino".En este sentido, resaltó que "era necesario saber la verdad" respecto a la situación del país en este tema porque, insistió, "mirar a un costado no hace que los problemas desaparezcan; al contrario, los profundiza"."El año pasado la pobreza descendió casi 4 puntos y, hace unos días, el Indec dio a conocer nuevos datos: la pobreza bajó de 28,6% a 25,7%, y también la indigencia se redujo de manera significativa; pasó de 6,2% a 4,8%. Es un avance muy importante, pero sabemos que falta", destacó Macri.En el texto, que esta vez publicó en el diario La Gaceta de Tucumán, el Presidente remarcó que "después de mucho tiempo" de que este organismo estatal "ocultara la realidad y nos mentíera", finalmente "los argentinos pudimos conocer la verdad".En esta línea, sostuvo que se está "avanzando, de a poco, pero de manera constante y segura" para solucionar esta problemática y consideró que "lo que dura, lo que vale, lleva tiempo; no hay atajos ni soluciones mágicas"."A la pobreza hay que abordarla de manera multidimensional. No se resuelve con planes sociales. Sin duda son necesarios en la urgencia, para acompañar y cuidar a los más vulnerables. Pero no son una solución a largo plazo si queremos que puedan tomar las riendas de su propia vida y animarse a imaginar un futuro diferente. Para eso, un pilar clave es la educación", explicó Macri.El mandatario nacional ratificó que su intención es "que cada argentino sienta que su vida mejora, que tengan esa oportunidad que antes no tenían, que puedan ver cómo su vida va avanzando"."Abrir la canilla y que salga agua limpia, tener un techo seguro y un plato de comida en la mesa, aprender a leer y escribir, ir a la escuela con ganas, contar con un trabajo de calidad, mirar al futuro con esperanza, tener sueños y proyectos.Todas estas no sólo son deudas impostergables que desde hace años nuestro país tenía con los argentinos más vulnerables, son también un compromiso que asumí de manera personal", manifestó.Además, el líder de la Casa Rosada subrayó que a los datos del INDEC "se suman otras noticias alentadoras" como que "creció el empleo registrado, la actividad económica, la industria y la construcción, que viene batiendo récords gracias al boom de los créditos hipotecarios y la obra pública".También destacó diferentes políticas de su gestión, como el programa Primera Infancia o las becas Progresar.Finalmente, Macri resaltó que "cada día se generan nuevos empleos" y confió que, "a medida que siga creciendo la economía, habrá cada vez más oportunidades en nuevas partes del país".En este sentido, le pidió a los ciudadanos "estar más juntos que nunca si queremos reducir la verdadera grieta, que es la que existe entre quienes más tienen y quienes menos tienen"."Los convoco a seguir trabajando juntos para construir un futuro inclusivo, para que en este gran país nadie se quede afuera. Se lo debemos a los millones de argentinos que hoy tienen una nueva razón para creer que un futuro mejor es posible", cerró su nota de opinión el Presidente.