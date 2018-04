Canje de pasajes: Los diputados porteños y bonaerenses perderán el beneficio

Política Tres diputados nacionales renunciaron al canje de pasajes

Suele pasar. La dirigencia política muchas veces se hace la distraída en los temas sensibles que prefiere no abordar. Pero el escenario puede cambiar de golpe si la agenda se impone mediáticamente. Eso podría explicar por qué, en la próxima semana o a más tardar en quince días, se anunciarán cambios en el sistema de canje de pasajes con el que diputados y senadores aumentan sus ingresos. La información fue confirmada apor altas fuentes del Congreso.Hoy la decisión está tomada: se eliminarán los pasajes aéreos para los diputados que pertenezcan a la Ciudad de Buenos Aires o a la provincia de Buenos Aires. En el Senado aún no ha habido movimientos, pero se espera que se acoplen a la iniciativa.Esa suerte de trueque que hoy están en plena discusión viene de lejos y ha terminado por convertirse en un sobresueldo para quienes legislan. En el Senado, cada pasaje aéreo que se utiliza tiene un valor de $4.500, pero si el poseedor prefiere cambiarlo por efectivo se le abonan $3.440 por tramo. En Diputados el valor es de $1.350. Por esta vía, el pago extra mensual puede alcanzar los 40 mil pesos, que representan el 43 por ciento del haber de un legislador, que en la actualidad está en torno a los 95 mil pesos.La polémica empezó a escalar a partir de que se fueron conociendo los montos totales del que se hacían algunos legisladores que cambiaban todos de golpe. Un estudio de la Fundación Directorio Legislativo reveló, por ejemplo, que en 2017 los diputados Elisa Carrió y Alberto Roberti sumaron un adicional por canje de 355.000 pesos. En ese privilegio no hubo grietas: solo cuatro diputados no cambiaron pasajes por plata durante el año pasado.Monzó se enteró de la iniciativa del Presidente por los portales de noticias que se hicieron eco de las entrevistas en Cadena 3 y AM 1230 de Rosario. Ni él ni el resto de la bancada de Cambiemos estaba al tanto que iba a fijar una posición tan crítica. El pedido de Macri adelantará los movimientos."Se terminan los pasajes aéreos para quienes vivan en un radio de 300 kilómetros del Congreso", aseguró una fuente del oficialismo. La información fue corroborada al cierre de esta edición por dos legisladores de la oposición. "Algo hay que hacer. No se puede explicar que un legislador tenga a disposición 20 pasajes por mes cuando vive a solo cuadras de su despacho", asumió uno de ellos. No obstante, la resolución que se emitirá con la firma de Monzó contemplará algún tipo de viáticos.Monzó había aplicado varios cambios en los últimos meses a la política de pasajes aéreos. Por ejemplo: se pasó de la chequera de papel -que tenía que imprimirse en la Casa de la Moneda- a la chequera digital y se les pidió a los legisladores que los pasajes fueran sacados on line y no en ventanilla, como se hacía hasta no hace tanto. Al mismo tiempo, los 20 tramos que cada diputado tiene por mes ya no pueden ser usados libremente por cualquier persona. Las modificaciones derivarán en un ahorro estimado en 20 millones de pesos por año.