Destacan accionar del gobierno provincial en control de actos administrativos

"Me voy con la tristeza de dejar un Tribunal en su mejor momento", afirmó el vocal del Tribunal de Cuentas, Juan Alberto Miranda, luego de reunirse con el gobernador Gustavo Bordet y el presidente de ese organismo, Federico Tomas. El funcionario se jubilará luego de 33 años de servicios.



Miranda, quien dejará el cargo de vocal luego de 33 años y de 42 en relación de dependencia, destacó el trabajo que se viene dando la provincia, desde la gestión de Gustavo Bordet, y el organismo "tratando de fomentar la transparencia", y resaltó que "el control se ejerce de abajo hacia arriba" en la administración.



"Al control no lo ejerce sólo el Tribunal de Cuentas, ni la Fiscalía de Estado, ni la Contaduría, ni la Tesorería, sino que también el control está en todos los ámbitos. En todas las cadenas de la administración el control empieza de abajo hacia arriba. Nosotros somos quizás el último eslabón del control", afirmó luego de la reunión en la que también participó la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero.



Bordet, junto a Romero, Tomas y Miranda, analizó nuevas herramientas para el control de los actos adminisrativos en el Estado entrerriano y valoró el trabajo del Tribunal de Cuentas en aras de la transparencia de la administración provincial.



En ese marco, Miranda destacó la predisposición del gobierno de Gustavo Bordet en lo que hace al control de los actos administrativos del Estado. En ese sentido lamentó que "muchos hablan sin conocer hasta qué punto el Tribunal de Cuentas tiene facultades para poder ejercer ese control" y reveló que "hay aspectos que podemos controlar y otros que nos tiene vedado la propia ley".



"Existen otros organismos que tienen a su cargo otros tipos de controles y entre todos se amalgama el control público de todos los actos de gobierno", reseñó y aclaró: "siempre tratamos de llevar adelante el control en la medida de lo posible, dentro de lo que nos permita la legislación, y en los aspectos que tenemos permitido analizar de los gastos e inversiones que hace la provincia".



Por otra parte, Miranda recordó que "pronto se llamará a concurso para los cargos que están vacantes, como lo exige la Constitución" entre los que mencionó los cargos de "los fiscales de cuentas y de Presidente, porque el doctor Tomas está interino". "Mi cargo queda vacante a partir del 31 de marzo", precisó.



No obstante, "el Tribunal de Cuentas está capacitado para seguir en la misma línea", indicó y se refirió a la transparencia interna del organismo. Además reveló que esos concursos "se harán con la gente que trabaja allí" y "siempre fomentando esa transparencia y haciendo las cosas lo mejor posible".



"Con 33 años en el mismo cargo he vivido momentos buenos y difíciles. Todos conocen la historia de la provincia, saben lo que ha sucedido. A veces nos tocó pasar momentos de angustia, pero creo que de los 33 años hay más para rescatar que para hablar mal", evaluó Miranda al término de la reunión con el gobernador en la que hicieron un balance del trabajo conjunto de estos dos años.



Para finalizar, Miranda realizó una evaluación del momento actual del organismo y su trabajo con el Poder Ejecutivo que encabeza Gustavo Bordet: "me voy con la tristeza de dejar un Tribunal en su mejor momento, pero son etapas de la vida ya con 33 años del Tribunal de Cuentas y 42 años de relaciones de dependencia", dijo emocionado.



Por su parte, el presidente del Tribunal de Cuentas, Federico Tomas valoró la reunión donde "charlamos de temas que hacen a nuestra gestión como organismo de control" y sostuvo que "siempre es muy grato encontrarnos con el gobernador".



En ese contexto se refirió a la salida del contador Miranda como vocal del organismo, y sostuvo que "es un profesional con muchos años, con mucha experiencia en el Tribunal".



"Seguramente vamos a seguir acudiendo a él para que nos siga asesorando en algunos temas", indicó el titular del Tribunal de Cuentas y explicó que "consideramos propicio acompañarlo porque quería saludar al gobernador".