Macri sobre reforma constitucional en Santa Fe: "Es un tema delicado"

"Es un tema delicado, pero lo más delicado no es para mí que se quiera incluir una cláusula especial para que el gobernador de turno pueda ir a la reelección... Sino que es más delicado que, por el hecho de que alguien quiera algo como es esta reelección, después la reforma termina siendo en contra de la gente. Porque los demás también le piden algo para ellos y termina siendo siempre para el microclima de la política. Se inventan más cargos y más nombramientos", advirtió el Presidente.



Y, en este camino, les pidió a los legisladores de Santa Fe que "respeten a los santafesinos, que cuiden el presupuesto", ya que "hacen faltan más escuelas, más transporte para desarrollar la economía, más obras para mitigar las inundaciones, mejorar la policía y éstas tienen que ser las prioridades" para la provincia.



En declaraciones a LT2, Macri señaló además que cualquier reforma en la Constitución provincial debe evitar la creación de "más cargos, más nombramientos" por la carga presupuestaria que implica en un momento en el que hay que "cuidar los recursos".



"Un trabajador que se levanta todos los días al alba, toma un par de colectivos y se pasa casi 12 horas fuera de su casa para tener un salario básico, lo siente como una estafa. Y lo es, porque no hay trabajo real detrás de todos esos cargos", subrayó.



Desde Chapadmalal, a donde viajó para pasar Semana Santa junto a su familia, Macri insistió en que "lo importante es que la Argentina está creciendo y Santa Fe ha sido una de las provincias que más reaccionó, es la única que levemente creció en 2016".



No obstante, afirmó que la Provincia "tiene que tener un poco más de generosidad en cómo evalúa" los recursos que le lleva el Estado Nacional porque el país heredó un "altísimo déficit fiscal, de impuestos, de infraestructura".



"Santa Fe ha sido muy favorecida respecto a las demás provincias", aseguró Macri en relación a las quejas del gobierno de Lifschitz, que sostiene que la Nación posterga a los santafesinos al demorar las obras de infraestructura.



"La provincia tiene que tener generosidad en cómo las evalúa (las obras de Nación) porque la Argentina no tiene solo un altísimo déficit fiscal, heredamos una enorme falta de infraestructura y entre todas estas demandas de infraestructura no podemos hacer todo a la vez", enfatizó Macri.



Y, tras recordar que la provincia recibió el 15 por ciento de retorno por coparticipación "desde el día cero" de su gobierno, agregó: "Tenemos que fijar prioridades. Hay que tratar que la frazada alcance, entendiendo que Santa Fe ha sido una provincia muy favorecida respecto a las demás".



Durante la entrevista, Macri también remarcó que Santa Fe adhirió a algunas leyes nacionales importantes pero no lo hizo con la de Participación Pública Privada que crea las condiciones para realizar más obras de infraestructura y con la ley de ART, que busca disminuir la litigiosidad en temas laborales.



"Tampoco adhirió a la ley de ART para parar los litigios laborales, que amerita que las Pymes y los comerciantes no se fundan ante el primer juicio de trabajo. No sé por qué el Congreso de Santa Fe tiene más vínculos con este sector mafioso, que inventa juicios", sostuvo.



Y enfatizó que hay que decirles "no" a "los que están enganchados con estos estudios; algunos jueces laborales terminan generando daños a todo el país porque esto hace que haya menos empleos y de menor calidad".



"Tenemos la buena noticia de que se crearon 600 mil trabajos en el último año, pero más de la mitad son informales porque la gente le tiene miedo a los juicios laborales", completó.

