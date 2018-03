Inauguraron una estatua de tamaño real del ex presidente Carlos Menem

El gobernador de La Rioja, Sergio Casas, inauguró una estatua de tamaño real del ex presidente Carlos Menem, la cual se encuentra en la ciudad de Anillaco, su pueblo natal.El homenaje se encuentra en una casilla de madera que simula ser el despacho del ex mandatario nacional, que también gobernó esta provincia.La estatua del dirigente peronista, en la cual se lo ve sonriente y con sus clásicas patillas, forma parte del denominado "Paseo Cultural Presidente Menem", que también incluirá una galería vidriada y un "museo vivo" con pertenencias del dirigente.La réplica está construida en resina y fibra de vidrio y trata de imitar, incluso, la ropa y las joyas que solía usar el ex jefe de Estado, quien llegó a la Presidencia en 1989.En el lugar también hay pantallas que reproducen un video en el que el actual senador nacional cuenta su infancia en este pueblo y sus años como estudiante.Si bien Menem todavía no pudo visitar este paseo, escribió un mensaje en su cuenta oficial de Twitter para celebrar la iniciativa: "Quiero agradecer al gobernador Sergio Casas y a la intendenta Gloria Pedraza por esta escultura con mi imagen que estará en mi querido y amado Anillaco #LaRioja".Por su parte, la hija del ex presidente, Zulemita Menem, aseguró que el homenaje "es muy emotivo" y adelantó que "el próximo mes seguro" viajarán a la provincia para ver la estatua."En el último viaje que estuve, hablé con el gobernador para ver la posibilidad de hacer un museo, porque tenemos tantas cosas, tantos recuerdos de mi padre", explicó la mujer en diálogo con la radio local Independiente.Zulemita señaló que "hay mucha gente que pasa por Anillaco solamente para ver la casa donde vivía" el ex presidente y resaltó "lo lindo y atractivo que sería exponer cosas" que fueron de su pertenencia en un museo de la Capital Federal, proyecto que "se viene hablando hace tiempo".De la inauguración del paseo participaron el gobernador Casas; la intendenta de Anillaco, Gloria Pedraza; el diputado provincial Marcelo Del Moral, y el subsecretario de Deporte provincial, Matías Troncoso.