Agmer: los descuentos ponen "más palos en la rueda a la negociación salarial"

"A pocas horas de iniciarse el cronograma de pagos de la administración pública provincial, desde Agmer observamos sin demasiadas sorpresas pero con mucho malestar que el gobierno de Gustavo Bordet ha efectivizado la amenaza de descuentos por las medidas de fuerza realizadas por el colectivo docente, lo cual no hace otra cosa que poner más palos en la rueda a la negociación salarial luego de que este martes, en el marco del ámbito paritario, la patronal diera marcha atrás y ofreciera una recomposición menor a la que había sido presentada la semana pasada", indicó la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos en un comunicado.



Enseguida resaltan que ven "que se recrudece la bajada de línea a las Direcciones Departamentales para que aseguren el disciplinamiento de los directivos, quienes con absoluto sentido de la dignidad y solidaridad de clase vienen rehusándose a señalar a otros trabajadores informando la nómina de compañeros que adhieren a los paros convocados por Agmer y Ctera, lo cual no deja de ser una práctica arbitraria y desleal cuando nos encontramos atravesando una discusión paritaria".



"Este tipo de prácticas ratifican el alineamiento con lo definido por Mauricio Macri a través del Pacto Fiscal, donde se fija un techo irreal a las negociaciones salariales, desconociendo las previsiones inflacionarias para este 2018, las cuales son superiores incluso para las mediciones de organismos oficiales o cercanos al gobierno", sostienen el gremio.



Frente a este escenario, advierten que "de no modificar su postura, el Ejecutivo provincial debería sincerarse y reconocer que gobierna para resguardar los intereses de los grupos concentrados de la economía y que no forma parte de sus aspiraciones alcanzar una verdadera recomposición salarial para los docentes, la cual nos permita como trabajadores afrontar el costo de vida en un país donde es cada vez mayor la brecha entre los que más tienen y los más vulnerables".



Finalmente, reiteran que "el único responsable de que exista un conflicto salarial abierto y sin aparente solución en nuestra provincia es el Gobierno provincial, al que demandamos un gesto de sensibilidad que permita a los trabajadores de Entre Ríos vivir con salarios y condiciones laborales justas".