Legisladores provinciales serán capacitados en identidad de género

Se trata de una propuesta que elabora la diputada provincial Emilce Pross, a raíz de las sucesivas declaraciones del diputado Daniel Koch, desconociendo a las diversas identidades de género.



La propuesta surgió luego de la intervención del diputado Daniel Koch (Frente Renovador) en la última sesión de la Cámara de Diputados, el 13 de marzo pasado. Al hacer un "homenaje" a las mujeres, el legislador aseguró, entre otras cosas, que "nunca un hombre podrá ser mujer, aunque nos quieren hacer creer que con cambiarse de nombre o apariencia física pueden llegar a serlo".



En ese momento, Pross anunció que luego le contestaría, pero que no iba a hacerlo en esa sesión para no interrumpir el acto programado por el Día de la Mujer, que incluía un homenaje a ocho mujeres destacadas de la provincia.



Pero ese no fue el único exabrupto del legislador. En noviembre del año pasado, en declaraciones mediáticas, discriminó y agravió a la activista trans Keili González. Ante esa agresión, la Diputada presentó un proyecto de repudio contra su par, que se aprobó en forma unánime en la Cámara, incluso con el voto del propio Koch.



Si bien Pross evaluó la posibilidad de presentar un nuevo repudio, comentó a esta Agencia que descartó esa idea y que ahora apuesta por algo más profundo. "Voy a presentar una propuesta para que todos los legisladores tengamos que hacer un taller, una especie de capacitación en identidad de género", precisó.



Por último, Pross apuntó que el objetivo es que a través del curso senadores y diputados se encuentren "en una situación de reflexionar" sobre las distintas identidades de género y puedan ahondar en el estudio de la Ley 26.743, de Identidad de Género



Cabe recordar que esa norma establece que "toda persona tiene derecho: a) Al reconocimiento de su identidad de género; b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada". (APF)