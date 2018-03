Se postergó nuevamente la reunión para analizar aumento del boleto de colectivo

La reunión ya había sido posterga para este miércoles, y sufrió una nueva prórroga a pedido de los especialistas en costos que se encuentran estudiando los informes de las empresas. "Hemos corrido la reunión para el miércoles a las 9, para tener ya las definiciones", expresó el secretario de Servicios Públicos Municipal, Ricardo Frank.



Se espera que el miércoles el Órgano de Control y Monitoreo del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU), pueda avanzar en definiciones con el pedido de las empresas y el informe de los especialistas en la mano. "En la reunión las empresas seguramente expondrán una cifra de lo que ellos estiman que debería costar el boleto y se define si se acepta o no. Se hace un informe, se labra un acta, y se eleva al Presidente Municipal".



Será el intendente Sergio Varisco quien evaluará si da curso o no a lo resuelto por el Órgano, debido a que el informe no es vinculante. Lo que el intendente determine será elevado al Concejo Deliberante para su aprobación. (APF)