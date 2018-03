La Comisión de veteranos de Malvinas solicitó mejores políticas al Estado

Sobre la Comisión

Política El 2 de abril Macri recibirá a los familiares de soldados caídos en Malvinas

Veteranos argentinos de la Guerra de las Malvinas pidieron este miércoles que el Gobierno de Mauricio Macri que profundice en las políticas que les conciernen, durante la presentación de la nueva Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas, donde asistió el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.El máximo responsable de la Comisión, Reinaldo Arce, calificó su conformación como un "logro" que creían "inalcanzable" y reclamó que las nuevas "políticas de Estado" lleguen sin "amiguismos" con políticos para que así se pueda "poner en valor" la labor del ente.La comisión, según la agencia estatal de noticias Télam, buscará canalizar las demandas y agilizar las respuestas institucionales para los soldados, civiles y militares que estuvieron en la contienda por la soberanía de las Islas Malvinas, que libraron Argentina y Reino Unido en 1982 y se saldó con victoria británica.Frigerio aseguró que se trata del "principio" de un camino en el que el Estado reforzará el vínculo de los veteranos con órganos públicos como el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), la Seguridad Social argentina (ANSES) y el Ministerio de Defensa.Arce indicó que "no tiene que haber excombatientes de primera y de segunda", sino que se debe conformar "una obra social de excelencia en todo el territorio".Asimismo, solicitó al país austral que haya viajes humanitarios anuales a Malvinas para visitar a los caídos, que enfatice su posición ante Reino Unido y reclamó que se llegue a sentencias de los juicios que los excombatientes argentinos abrieron después de no cobrar pensión durante 10 años, entre 1982 y 1992.Al margen de esta comisión, existe un grupo de soldados argentinos que desde hace años reclama que se les reconozca como veteranos de guerra porque cumplían el servicio militar obligatorio cuando comenzó la contienda de Malvinas y fueron movilizados al sur del país, aunque no llegaron a combatir.