El 2 de abril Macri recibirá a los familiares de soldados caídos en Malvinas

El presidente Mauricio Macri recibirá el próximo lunes, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, a los familiares de 90 soldados muertos en el conflicto que visitaron esta semana el cementerio de Darwin, mientras la Cámara de Diputados homenajeó este miércoles al Equipo Argentino de Antropología Forense, que trabajó en la identificación de esos combatientes caídos, y al Comité Internacional de la Cruz Roja.



Como cierre de varios reconocimientos realizados en los últimos días, el lunes próximo, a las 16.30, el presidente Mauricio Macri recibirá en la quinta presidencial de Olivos a los 200 familiares de los caídos en la guerra de 1982 que estuvieron esta semana en el cementerio de Darwin, en Malvinas, para visitar las tumbas identificadas de 90 soldados argentinos.



A su vez, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio encabezará ese día, en Ushuaia, el acto central por el nuevo aniversario, en la plaza Malvinas, a orillas del canal de Beagle, junto a la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone; el intendente municipal, Walter Vuotto; y el titular del Centro de ex Combatientes de Ushuaia, Carlos Latorre, además de otras autoridades civiles, militares y eclesiásticas.



Durante la ceremonia serán depositadas ofrendas florales en homenaje a los 649 ex combatientes fallecidos durante el conflicto bélico de 1982. Homenaje Por su parte, los diputados nacionales homenajearon este miércoles a los actores civiles que participaron del proceso de identificación de los 90 combatientes muertos en la guerra de 1982, sepultados en las Islas Malvinas, ahora con lápidas que llevan su nombre, luego de décadas de haber tenido por única referencia: "Soldado argentino sólo conocido por Dios".



En un acto realizado en el salón de los Pasos Perdidos, que contó con la presencia del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y de la subsecretaría de Asuntos Relativos a Malvinas, María Teresa Kralikas, la Cámara baja distinguió además al Equipo Argentino de Antropología Forense, que realizó el operativo de campo, y al Comité Internacional de la Cruz Roja.



Más temprano, en declaraciones a Radio Nacional, Avruj rechazó acusaciones sobre una supuesta "desmalvinización" oficial y argumentó: "El gobierno argentino no juega para la tribuna: El reclamo por la soberanía es indeclinable".



Además, el funcionario adelantó que la tarea inmediata del gobierno será la de "convencer a los familiares de 31 soldados no identificados para que den una muestra de sangre" y puedan visitar sus tumbas con la placa grabada con el nombre y apellido. Sobre la Comisión Nacional de Ex Combatientes En otro acto realizado este miércoles en el Salón de Exposiciones del Archivo General de la Nación, el ministro Frigerio formalizó la puesta en marcha de la nueva Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas, junto a su flamante titular, Reinaldo Arce.



La nueva estructura de ex combatientes, con representantes de cinco regiones del país y una referente de los familiares de los caídos, tendrá por objeto canalizar las demandas y agilizar las respuestas institucionales para los soldados, civiles y militares que participaron de la Guerra de Malvinas.