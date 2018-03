AGDU decidió concretar un paro de 48 horas

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) convocó a un paro de 48 horas para el martes 10 y miércoles 11 de abril, en reclamo de recomposición salarial del 25% más cláusula gatillo, y en rechazo al ajuste en las universidades públicas.



La medida fue definida en el Congreso extraordinario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) que sesionó el martes 20 de marzo y del cual participó la secretaria general de AGDU, Patricia Riobó.



Ese cónclave resolvió el paro como parte de un plan de acción que también incluye una movilización federal universitaria, que se desarrollará durante el mes de mayo.



Los docentes universitarios reclaman un incremento salarial del 25% más cláusula gatillo, la implementación de la jerarquización, y la aplicación efectiva del fondo de capacitación y del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), entre otros puntos.



"Rechazamos la pretensión del gobierno de Macri de imponer un techo salarial del 15%, porque consolida el ajuste y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores", expresó Riobó.



La titular de AGDU recordó que en las negociaciones paritarias a nivel nacional, iniciadas el lunes 12 de marzo, las autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) no presentaron ninguna oferta salarial.



"No hubo números ni propuestas en la reunión paritaria. Además tenemos una cláusula gatillo que firmamos el año pasado, pero aún no hay acuerdo respecto a cuáles son los valores que se aplicarán. Y ni siquiera hubo una propuesta de fecha para concretar una nueva reunión", cuestionó.