La Justicia excarceló a Khalil y rechazó liberar a Esteche

Foto: Esteche seguirá detenido Crédito: Archivo

El Tribunal Oral Federal 8 dispuso liberar al representante de la comunidad iraní Jorge Khalil y rechazó la excarcelación del ex líder de Quebracho Fernando Esteche, en la causa que investiga el supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA.



Así lo confirmaron fuentes judiciales a NA y explicaron que la negativa de los jueces a la liberación de Esteche tiene que ver con que tiene antecedentes penales.



El Tribunal, compuesto por los magistrados Sabrina Namer, Gabriela López Iñiguez y José Michilini, se expresó de esta forma luego de que el fiscal federal Marcelo Colombo dictaminara este martes a favor de las excarcelaciones de los dos imputados.



El TOF 8 liberó el sábado pasado en la misma causa a Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica del gobierno anterior, y al dirigente Luis D´Elía.



De esta forma, Khalil obtuvo su libertad y Esteche seguirá detenido en el penal de Marcos Paz, donde se encuentra desde diciembre pasado.



El fiscal Colombo había propuesto que se liberara al ex líder de Qubracho bajo una caución de 400 mil pesos, ya que contaba con una condena previa de cuatro años y dos meses en una causa por incidentes callejeros.



El sábado pasado, Zannini y D Elía recuperaron su libertad luego de tres meses con prisión preventiva, por lo que tras la decisión de liberar a Khalil, Esteche es el único dirigente que queda preso por este caso.



Las detenciones habían sido dictadas por el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa que investiga la denuncia efectuada en enero de 2015 por el fallecido fiscal Alberto Nisman por supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la mutual judía, ocurrido en 1994.



Por este caso, el magistrado también solicitó el desafuero y posterior detención de la ex presidenta y actual senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, pedido que aún no fue abordado en el Congreso.