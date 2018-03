Se abrió la paritaria docente: los gremios rechazaron la propuesta

Por AGMER concurrieron en calidad de paritarios el secretario General, Marcelo Pagani; la secretaria Adjunta, Ana Delaloye; el secretario Gremial, Guillermo Zampedri y Juan Carlos Crettaz, acompañados por la asesora legal del CGE.Por el CGE, estuvieron la titular del organismo, Marta Irazábal; el vocal Gastón Etchepare y Rita Nievas; y el titular del área Liquidaciones, Néstor Griffoni, junto a la asesora legal.La audiencia estuvo encabezada por el Secretario de Trabajo, Oscar Balla.El secretario General de Agmer, Marcelo Pagani, detalló aque el encuentro en la Secretaría de Trabajo duró dos horas y media. "El Gobierno volvió a la propuesta inicial del 22 de febrero, de 15 % en tres tramos. Desde el gremio, veníamos de rechazar un 17 %, en dos tramos, la que fue rechazada, por lo tanto, a la que nos realizaron este lunes, también la rechazamos. Además pedimos entrar en lo que establece el artículo 16, de la Ley de Paritaria, que establece que el Secretario de Trabajo debe estar convocando a los paritarios de Agmer y AMET, no más allá del 5 o 6 de abril. Tiene cinco días hábiles para expedirse".Mencionó que en la reunión plantearon "la devolución de los días descontados por paro, y que se `pare` con esta situación. Asimismo, la situación que se vivió en muchas escuelas de la provincia, donde se estuvieron labrando actas, intimando a directivos para que avanzaran con a carga de aquellos compañeros que adhirieron a la medida de fuerza. Nos parece que en un marco de negociación y de paritaria, no son actitudes que ayudan a ese buen diálogo"."Nos parece que no había espacio para una propuesta regresiva como la que dieron este martes, respecto de la que rechazamos el pasado 17. Necesitamos los trabajadores una propuesta que nos contenga, si el 17 % no nos contenía, está claro que el 15 %, tampoco", puso relevancia Pagani.En el mismo sentido, el secretario General de Agmer dijo que "si la propuesta que se brinde en una próxima reunión paritaria es superadora de la que rechazamos en el Congreso de San Salvador, la vamos a poner a consideración de los compañeros, y si es igual o menor, la vamos a rechazar en ese ámbito".El secretario Adjunto de AMET, Carlos Varela, indicó aque los gremios salieron de esta primera reunión que convoca la Secretaría de Trabajo "con un gusto amargo" ya que "se volvió a foja cero, es decir el gobierno paga enero, febrero y marzo, por complementaria, lo que había quedado pendiente de 2017". Respecto de la propuesta salarial para 2018, "propone un 5 % para marzo, un 5 % para el mes de julio, y un 5 % a partir de octubre, con la cláusula de monitoreo, en caso de que la inflación, marcada por el Indec supere el 15 %".En este sentido afirmó que "luego de un intenso debate entre el gobierno y los gremios, con la explicitación de las posturas de cada uno, fue rechazada la propuesta".A partir de este miércoles, la Secretaría de Trabajo "convocará a la segunda reunión, donde el gobierno tendrá que acercar una propuesta superadora". Se desconoce cuándo será el encuentro.El gremio de los técnicos tiene convocadas para este miércoles, asambleas en las escuelas. El congreso del viernes pasado pasó a cuarto intermedio para el 3 de abril.