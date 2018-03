Bordet se reunió con el Intendente de Seguí

Luego del encuentro que se desarrolló en la oficina que el mandatario entrerriano tiene en el Centro de Convenciones de Paraná, Treppo mencionó que el encuentro fue "muy importante", y recordó que estuvo de licencia ya que había sufrido un infarto el año pasado, y al reincorporarse al trabajo "encontrarse con el gobernador es una alegría enorme por el respaldo que uno tiene para seguir en este trabajo que es tan lindo".



Dijo que dialogaron sobre la agenda de obras que la provincia está llevando adelante "un importante trabajo junto al municipio, que tiene que ver con viviendas para el gremio de los docentes de AMET, ya estamos para inaugurar dos y para comenzar 10 más; con viviendas del IAPV en el programa donde muchas ciudades y comunidades pequeñas se han beneficiado; con una escuela técnica que se está llevando adelante".



Además agregó que estuvieron charlando sobre "el tendido cloacal, y la renovación de cañerías que al ser de tecnología tan antigua se han destruido, hay que hacerlo y excede la posibilidad que tienen los municipios en muchos casos de poder llevarlo adelante".



En ese sentido, reconoció que "nosotros somos muy agradecidos no solamente por la infraestructura social que brinda al vecino, sino por el cúmulo de mano de obra que genera la obra pública; nosotros solamente recibimos apoyo del gobierno de la provincia. Del gobierno de la Nación, a pesar de que hemos estado gestionando, no hemos obtenido ningún tipo de respuesta a pesar de ser uno de los municipios más eficientes en la administración de los fondos", indicó.



"Gracias al apoyo del gobernador, su gabinete y al esfuerzo que hace el municipio invirtiendo mucho y administrando en forma austera, estamos llevando adelante una obra en un contexto que no es tan sencillo", completó.