Los diputados nacionales obtuvieron hasta $ 355 mil por canje de pasajes en 2017

Monto total de canjes

Canjes por distrito: Más cerca es más gasto

La mitad del presupuesto

Los más canjeadores

Los entrerrianos

¿Qué es el canje y cómo se usa?

La lista completa

Los números salieron a la luz después de tres años de silencio en los que la Cámara baja no respondió los pedidos de acceso a la información pública que presentójunto a otros medios y diferentes ONG. Finalmente una de ellas, Directorio Legislativo, recibió hace pocos días el detalle oficial de los pasajes canjeados por los diputados durante los años 2015, 2016 y 2017, cuyas datos más relevantes se publican aquí en exclusiva.El mecanismo, fruto de un trabajo mancomunado de las principales fuerzas políticas, que se fue perfeccionando y funciona así: todos los senadores, diputados y otros funcionarios como secretarios y prosecretarios de ambas cámaras y de los bloques, reciben cada mes, haya o no sesiones, 20 pasajes de avión y 20 de ómnibus para viajar a cualquier lugar del país.Los legisladores pueden utilizarlos para trasladarse por trabajo o para irse de vacaciones. Tampoco están obligados a usarlos ellos mismos. Se los pueden obsequiar a un asesor, un familiar o, un amigo. Pero en esta kermese parlamentaria,Según el informe, a diferencia del decrecimiento en el monto total de canjes observado en años anteriores, en el 2017 el total canjeado creció en un 41% respecto del 2016. No sólo se duplicó su valor total (de 965$ a 2.000$) sino que también la cantidad de tramos que los Diputados canjearon creció un 13%, pasando de 58.488 a 66.016.Al analizar el gasto promedio por cantidad de diputados que canjearon de cada distrito, se pudo saber que Río Negro lidera el ranking, seguido por Buenos Aires y Santa Fe.Por el contrario, los legisladores de Jujuy y Chubut son quienes menos dinero en efectivo canjean.Los diputados que representan a la provincia de Buenos Aires son quienes hacen mayor uso de este mecanismo, representando casi el 37% del total de los pasajes canjeados para 2017.Si a eso le sumamos los canjes de los diputados por C.A.B.A casi obtenemos la mitad del total de los canjes realizados ese mismo año.Del informe realizado por, surgió la lista de diputados que más canjearon pasajes en 2017:-Elisa Carrió (Coalición Cívica-Diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), canjeó $355.800.-Alberto Roberti (PJ- diputado provincia de Buenos Aires): $355.800.-Nilda Garré (FPV-CABA): $353.100.-Paula Urroz (PRO-provincia de Buenos Aires): $349.260.-Miguel Bazze (UCR-provincia de Buenos Aires): $340.730.La lista de los legisladores nacionales por Entre Ríos más canjeadores.Yanina Gayol (Cambiemos), con $311.500; le sigue el peronista Julio Solanas, con $273.085; el radical Marcelo Monfort, con $ 260.635; Lautaro Gervasoni con $228.490, Jorge Barreto (PJ) obtuvo $204.630. Luego aparece Cremer de Busti con $185.440; en séptimo Jorge D' Agostino con $176.770; y luego se ubican Carolina Gaillard, con $124.930; y Juan Manuel Huss con $ 80.610.De ellos, terminaron su mandato en diciembre del año pasado: Jorge Barreto (FpV), junto al radical Jorge D' Agostino, los peronistas Lautaro Gervasoni y Carolina Gaillard; y Cristina Cremer de Busti, de Unión por Entre Ríos.Los diputados nacionales por Entre Ríos que asumieron a fines de 2017: Atilio Benedetti, Alicia Fregonse, Jorge Lacoste, de Cambiemos; y los peronistas Juan José Bahillo y Mayda Cresto, también aparecen pero con montos menores, ya que llevan pocos meses en el Congreso. Bahillo, Benedetti, Fregonese y Lacoste canjearon pasajes por $28.000; mientras que Cresto cambió por $26.650.-Mensualmente, los diputados disponen de 40 tramos (20 aéreos y 20 terrestres) para viajar a las provincias. Dentro de este universo, existe un monto determinado de tramos que en caso de no utilizarse pueden ser cambiados por dinero en efectivo.-La resolución N° 498/2017 fijó a partir de julio de 2017 que el monto del tramo aéreo es de 1.350$ y 650$ el del terrestre. En ambos casos se consideró como referencia el valor de los pasajes entre Buenos Aires - Córdoba.-Si canjean la totalidad de los tramos mensuales, los diputados pueden percibir 40.000$ adicionales. En este sentido, en un año pueden llegar a recibir 480.000$ por canjes de pasajes.-La fecha límite para canjear los pasajes de cada año corresponde al 31 de diciembre del año en cuestión (RP N° 500/2017).-Hasta septiembre de 2017 este mecanismo funcionaba con "aerocheques", es decir, los legisladores disponían de una cuponera impresa. En la actualidad, deben ser gestionados de forma online por medio del Sistema de Administración de Pasajes para Diputados y Autoridades según la resolución N° 2017/0569.-Los canjes de pasajes pueden llegar a representar un adicional del 44% al sueldo de los legisladores, y cubren actividades importantes en su labor legislativa. Sin embargo, la gestión de estos recursos pone en duda el principio de rendición de cuentas de los funcionarios públicos y el derecho de acceso a la información pública.