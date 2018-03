Paritaria estatal: El Gobierno volvió a ofrecer 15 % pero en dos tramos

Este martes 27 de marzo se realizó un nuevo encuentro entre autoridades del Gobierno provincial y representantes de los gremios ATE y UPCN, en el marco de la paritaria salarial estatal.



La propuesta del Gobierno fue similar a la presentada en la reunión anterior: un 15 por ciento, pero esta vez en dos tramos, en lugar de tres: un 8% desde el mes de marzo, más un 7% a partir del mes de agosto, fijando un salario mínimo de 13.000 pesos de bolsillo. Además, incluye una cláusula de revisión, que se activará en caso de que la inflación supere el 15 por ciento estimado.



ATE rechazó la oferta y demandó a los funcionarios que presenten "sin más dilaciones una propuesta superadora y que rompa con el 15%". "Tenemos mandato de las bases de rechazar esta oferta", dijo el secretario general Oscar Muntes.



También explicó que el sindicato "jamás pidió la modificación decreto 97/18, como dijo el gobierno, sino que lisa y llanamente su derogación", por tal sentido ratificó que "continuaremos esta disputa pero en sede judicial".



Consideró "poco seria" la oferta del 15 por ciento y la comparó con municipios como Concordia o Uruguay "que le ofrecen a sus trabajadores un 22 y 21% respectivamente".



El Consejo Directivo Provincial había convocado para el 4 de abril a los secretarios generales con la esperanza de tener una propuesta para debatir, pero "como lo que hoy nos presentó el gobierno sigue el mismo rumbo de lo que venimos rechazando, lo que vamos a discutir en ese plenario es otro tipo de acciones", sostuvo.



Finalmente el titular de ATE dijo: "Queremos que el gobierno haga una propuesta superadora y por esto queremos decir que rompa el 15%, tienen que entender tanto el gobernador como sus funcionarios que esta propuesta que traen deja muy abajo los salarios de los trabajadores, principalmente de quienes menos cobran".



Por último los paritarios sindicales le hicieron saber a sus pares del gobierno que es responsabilidad del Ejecutivo provincial la dilación que está tomando esta discusión, la que "en los hechos hace que el primer aumento del año 2018 no llegará con la liquidación del mes marzo, postergando la misma por lo menos un mes más, exponiendo los salarios de los trabajadores a una nueva erosión de los mismos a causa de la inflación que no cede y que golpea con más fuerza en los productos de primera necesidad y de subsistencia", indicó el gremio.



Además desde ATE se volvió a reclamar celeridad en lo que refiere a los pases a planta permanente y a estabilidad, expresando una gran preocupación que tenemos ante informaciones que nos hacen llegar los compañeros que insisten que en algunas reparticiones no se estaría respetando instructivo, cosa que va tomando credibilidad en la medida que cada vez vemos más entorpecido y obstaculizado el acceso de los gremios a los expedientes.



A su vez el paritario de ATE, Víctor Sartori planteó "que es inhumano que los contratados de obra sigan sin cobrar y el gobierno no ha dado ni una sola propuesta del plan de regularización", no recibiendo ninguna respuesta ni plan frente a estos planteos de parte de los representantes del gobierno, lo que nos lleva a pensar que no les interesa ni tienen en cuenta este planteo que es muy importante para los trabajadores que esperan una solución a sus problemáticas. UPCN también rechazó la oferta salarial

"No ha habido demasiadas novedades entre una audiencia y otra", cuestionó la dirigente de UPCN, Carina Domínguez, y pidió al Gobierno que no les haga "perder el tiempo".



"El Gobierno presentó una propuesta que para nosotros resulta nuevamente insuficiente", sostuvo Domínguez, secretaria Gremial de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). "No vamos a firmar por esta oferta, que resulta insuficiente y rechazamos", aseveró.



Recordó que en la audiencia anterior el sindicato planteó "la necesidad de establecer un mecanismo que permita que el salario de los trabajadores no siga perdiendo poder adquisitivo". En ese sentido, la dirigente gremial señaló: "Hasta ahora se ha venido hablando solamente de un recupero de lo perdido. Nosotros pretendemos que el mecanismo que se instale en la paritaria atienda a una recomposición salarial".



Resaltó la "buena voluntad en la negociación" que han tenido los trabajadores, "asistiendo a todas las reuniones, donde no ha habido demasiadas novedades entre una audiencia y otra". Es que la oferta presentada este martes es similar a la anterior: un 15 por ciento, pero en dos tramos en lugar de tres.



"Le pedimos al Gobierno que vuelva a intentar una oferta superadora", expresó y advirtió que "si surge el conflicto, no va a ser producto de los trabajadores, sino de una falta de respuesta o de salida a esta discusión salarial".



Luego remarcó: "Responsabilizamos al Gobierno porque los plazos se van acortando, va a llegar el momento de tener definiciones y los trabajadores no van a tener en su salario un impacto favorable producto de una mejora salarial".



Cuarto intermedio



En el encuentro, que se realizó en la Secretaría de Trabajo, las partes acordaron un cuarto intermedio hasta el martes 3 de abril. "Entendemos que si llegamos a esa próxima reunión es porque el Gobierno va a venir con una oferta superadora. Si no, entendemos que no son necesarias las reuniones a perder el tiempo o a distraer la problemática", subrayó Domínguez.



"El Gobierno no cerró la puerta, así que entendemos que hará el esfuerzo para traer un ofrecimiento diferente a la próxima reunión", señaló de todos modos. En el mismo sentido apuntó: "Consideramos que la reunión de la semana que viene es clave para saber cómo es la marcha de la paritaria estatal".



La secretaria Gremial de UPCN comentó que el Gobierno "incorpora a la discusión un piso salarial", pero consideró que "faltan definiciones concretas, porque hablan de 13 mil pesos, pero no se propone mejorarlo en el transcurso del año". Y ahondó: "Si bien no lo teníamos anteriormente, no satisface las expectativas en un país donde el proceso inflacionario está dándonos una perspectiva de que la meta del 15 por ciento es prácticamente imposible de cumplir, y donde no tenemos una previsión de la economía".



Comentó que en la reunión UPCN pidió que se conforme una "comisión permanente del salario, con carácter vinculante y que sea un ámbito con iguales efectos que la discusión paritaria".



Apuntó además que el Gobierno les informó que reconoce el 1,8 por ciento por la cláusula gatillo del año pasado, y les anunció que "se va a pagar por complementaria luego de la liquidación de los haberes de marzo" y que será "retroactivo a enero".



Por último, la gremialista se refirió a los cambios en el Decreto 97/18, que regula las asambleas y establece que no pueden realizarse fuera de los lugares de trabajo. "Fue modificado pero sigue manteniendo el mismo espíritu. Modera sus efectos, pero no ha sido discutido con los sindicatos", criticó Domínguez. (APF)