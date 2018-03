"Más puertos operativos en el Litoral implican más posibilidades de desarrollo"

El gobernador Gustavo Bordet instó a trabajar articuladamente el gobierno nacional, las provincias y el sector privado en las actividades portuarias y fluviales. "Cuanto más puertos operativos tengamos en el Litoral más posibilidades de desarrollo habrá para todos", manifestó este martes junto a sus pares de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz, y de Corrientes, el radical Gustavo Valdes.De las jornadas, denominadas Integración regional y transporte fluvial. Experiencias internacionales: desafíos y oportunidades, participaron además los embajadores de Holanda, de Bélgica, de Uruguay y de Brasil; y el secretario Ejecutivo del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraná- Paraguay, Luis Niscóvolos; y el titular de Instituto Portuario entrerriano, Carlos Scheppens, entre otros.Bordet resaltó la importancia "para nuestras provincias de tener este espacio. Celebro la iniciativa que ha tenido el gobernador Lifschitz de realizar esta convocatoria que es un escalón más en el camino hacia consolidar la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay en lo que tiene que ver con poder generar desde nuestras provincias alternativas de competitividad para nuestros productores, en la posibilidad de abaratar el costo de transporte por el tráfico fluvial, que se estima entre un 30 y un 40 por ciento. Y, por otro lado, también desarrollar las mejoras que se producen en nuestras rutas y carreteras por el hecho de tener como alternativa de manera activa la hidrovía".El gobernador afirmó que "es el futuro, es lo que imaginamos para nuestra provincia. Poder tener un tráfico fluvial cada vez más activo, más importante, poder conectarlo con países como Paraguay y Bolivia y también entendiendo que en la cuenca del Plata, el río Uruguay juega un papel preponderante y fundamental. El hecho de que en este momento se esté dragando el río, de común acuerdo entre Argentina y Uruguay, hasta los puertos de Concepción del Uruguay y Paysandú también genera una gran expectativa para poder desarrollar nuestras hidrovías de manera complementaria, porque entendemos que nuestros sistemas portuarios son grandes complementos para poder desarrollar cada vez más una actividad fluvial".En este sentido, reiteró como en otras oportunidades, que Entre Ríos tiene dos de los ríos más caudalosos del mundo y, sin, embargo, "hasta hace dos años atrás no teníamos ningún puerto operativo. Hoy estamos operando con el puerto de Diamante y el de Concepción del Uruguay y estamos prestos a habilitar a mediados de año el puerto de Ibicuy, con un calado de 34 pies. Esto habla de ir logrando alternativas portuarias, entendiendo que la hidrovía representa una oportunidad para todos. Cuantos más puertos habilitados tengamos en las provincias del Litoral argentino, más posibilidades habrá para todos de desarrollo", aseguró."En esta lógica de trabajo es muy importante tener este tipo de jornadas porque necesitamos primero obras de inversión, como trazabilidad para el dragado de nuestros ríos para que se genere el interés de distintas flotas fluviales para poder consolidar esta hidrovía", agregó Bordet.Y agregó: "Tenemos un gran desafío, Paraguay hoy representa la tercera flota fluvial del mundo y en esto nuestras provincias y nuestros puertos argentinos tenemos que trabajar articuladamente con el gobierno nacional, los gobiernos provinciales pero también involucrando el sector privado, para lograr generar un desarrollo de nuestras actividades portuarias y fluviales".Finalmente, dijo que "venimos trabajando en esto desde el inicio de nuestras gestiones, porque entendemos que es una gran oportunidad para el futuro, para nuestra producción, para generar progreso, desarrollo económico y generación de empleo. Hago votos para que podamos seguir trabajando de esta manera, articuladamente porque es el futuro que nos aguarda a todos".Por su parte, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, llamó a desburocratizar el sistema de transporte fluvial y a trabajar juntos en esta tarea para potenciar la navegación de grande convoyes fluviales.En tanto, Lifschitz dijo que "estamos transitando una nueva etapa del transporte fluvial" y destacó que "con la idea de integración regional se ha venido trabajando a través de la hidrovía Paraná-Paraguay desde hace ya varios años. Coincidimos en que los avances logrados son un primer escalón y el desafío para adelante es mucho mayor", subrayó.Para el gobernador santafesino "el desarrollo de este sistema es un desafío no sólo económico, sino también geopolítico y de integración regional", y consideró que no sólo hace falta inversión en infraestructura sino también desburocratizar el sistema de tránsito fluvial.