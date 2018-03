La Cámara de Diputados no sesionará esta semana

Foto: Archivo

Según el cronograma de la actividad legislativa que se viene implementando, la Cámara de Diputados debía sesionar este martes a las 18.



Desde la Secretaría de la Cámara indicaron este lunes al mediodía que "por el momento no hay convocatoria", pero el presidente del bloque justicialista, Juan Reynaldo Navarro, dijo que "no habrá sesión esta semana".



"No había casi temas trascendentales para tratar, tenemos todo aprobado y no ingresó nada nuevo del Ejecutivo", explicó.



Consultado sobre la fecha de la próxima sesión, sostuvo: "si surge algún tema en especial para tratar, podemos convocar para la semana que viene, de lo contrario sesionaríamos en 15 días". Tampoco habrá reuniones de comisión esta semana.