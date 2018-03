Paritaria docente: "se vuelve a foja cero desde todas las propuestas"

Este lunes se cumple una nueva medida de fuerza de AGMER, que rechazó la oferta salarial del gobierno. Conocida la posición del gremio, las autoridades provinciales dieron por cerrada la negociación y a partir de este martes se abre una nueva instancia en el marco de las paritarias.sobre el paro y señaló que "tenemos más de un 60 por ciento de presentismo en las aulas, por lo que hay muchísimos docentes que también han respetado el derecho a la educación y están hoy dando clases". Asimismo, mencionó que los padres "respondieron al pedido de enviar sus hijos a las escuelas" a pesar de la medida de fuerza.Sobre la postura de los gremios en relación a la propuesta de mejora salarial, Landó indicó que "hay tres gremios que, de alguna manera, nos han manifestado su acuerdo con la instancia superadora, no así AGMER que no aceptó la oferta dentro de la mesa de diálogo y respondió con dos paros. Lo que se ha roto es la mesa de negociación y a partir de mañana (martes 27 a las 17) entramos en la instancia administrativa de paritaria docente".La titular del CGE indicó que este encuentro "significa volver a foja cero y a iniciar nuevamente esta negociación". Y aclaró que "todos los gremios quedan en la misma posición, se vuelve a foja cero desde todas las propuestas".En tal sentido, la funcionaria dijo que "todos estamos muy sorprendidos por haber finalizado esta mesa de diálogo y haber terminado con la buena fe que habíamos puesto desde este Gobierno y con esta propuesta superadora". Finalmente, confirmó que se descontarán los días no trabajados.