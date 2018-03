Gremios municipales se expresaron tras la suba salarial por decreto

Política El Municipio de Paraná pagará los haberes de marzo con aumento

A través del Decreto Nº 397 con fecha 19 de Marzo de 2018, la comuna de Paraná estableció un incremento del 10% del haber mínimo garantizado, que se abonará este miércoles con los haberes de marzo. Además, se acreditará el aumento correspondiente de las asignaciones familiares actualizadas y la última cuota de los ascensos automáticos.El secretario general de la, Pedro Acosta, indicó que los tomó por sorpresa la decisión unilateral del intendente Sergio Varisco, que dispuso por decreto un incremento salarial del 10 por ciento para todos los municipales."Obviamente rechazamos este tipo de actitud del Ejecutivo. El decreto no dice si es a cuenta o no de la paritaria. No sabemos si ese 10 por ciento será para todo el año", acotó más adelante.Luego recordó: "Nosotros veníamos dialogando con el Ejecutivo. Hasta la última reunión, que fue el jueves pasado, hablábamos del 15 por ciento en dos tramos y de un aumento sobre el porcentaje del código 679, que iba a ser dos puntos más. Y la verdad es que nada de eso ha salido en el decreto, que habla de un 10 por ciento de aumento", lamentó.Acosta contó que en las negociaciones solicitaron "que traten de elevar unos puntos más lo que nos estaban ofreciendo, del 15 por ciento, porque las bases lo rechazaban por insuficiente" y ahora estaban "esperando una nueva convocatoria para hablar de un porcentaje más".Ahora, tras conocer el decreto, iniciaron medidas de fuerza. "Hoy se comienza con retención de servicios de dos horas, mañana de tres y el jueves de cuatro", informó Acosta. Luego evalúan un plan de lucha para los siguientes días, que "será determinado durante la semana", anunció Acosta."Estamos muy enojados con el aumento por decreto, que nos impone un 10 por ciento", dijo el titular de la junta interna de ATE en la Municipalidad de Paraná, Roberto Alarcón. "Esto no fue consensuado, no hubo paritaria en el Municipio, no hubo diálogo", remarcó y adelantó: "Ahora vamos a pelear por un porcentaje mayor, para que no quede así".Por su parte, el titular del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), Jorge Brocado, consideró que Varisco "tendría que haberse sentado en la mesa de negociaciones y haber consensuado el tema".Relató que hace una semana mantuvieron una reunión con el Ejecutivo municipal. "No llegamos a un acuerdo con lo que nos ofrecían, un 15 por ciento. Así que pedimos un poco más. Queríamos algo en marzo, a cuenta de futuros aumentos".Allí se pautó un nuevo encuentro, que iba a realizarse "el miércoles o jueves de la semana pasada". Pero "no se concretó porque aparentemente el Intendente estaba de viaje. Y después nos desayunamos con que sacó este decreto", se quejó."Nosotros no hemos acordado nada. Estamos pidiendo un poco más del 15 por ciento hasta junio. Y después la cláusula gatillo, con una revisión por mes o cada dos meses, de acuerdo a la inflación, que será mucho mayor al 15 por ciento", estimó el sindicalista.De todos modos dijo que no tienen problemas con la determinación de Varisco, en tanto "deje abierta la paritaria". Al respecto apuntó: "No estamos en desacuerdo porque si la seguimos estirando, el trabajador siempre sale perdiendo. Pero vamos a seguir reclamando, porque un 15 por ciento para nosotros es insuficiente. No vamos a cerrar por ese porcentaje", finalizó. (APF)