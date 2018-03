Lacoste: "Los entrerrianos pagamos la energía eléctrica más cara de la región"

"Los entrerrianos pagamos la energía más cara de la región", sentenció el diputado nacional Jorge Enrique Lacoste (Cambiemos), al tiempo apuntó: "Desde hace un tiempo se escucha al gobierno provincial responsabilizar al presidente Mauricio Macri del confiscatorio importe de las boletas de energía eléctrica que llegan a nuestros hogares, pero lo que no dice el gobierno que conduce Gustavo Bordet son las razones por las cuales tenemos tarifas tan altas, por encima de Corrientes, Misiones, Chaco o Santiago del Estero".El diputado nacional recomendó a la Provincia que "en lugar de cargar las culpas al gobierno nacional, Enersa debería preguntarle a las empresas de energía de Corrientes, Misiones o Santiago del Estero cómo se administran para tener un VAD mucho menor, y consecuentemente, cobrar la energía la mitad de lo que vale en Entre Ríos"."La sociedad no necesita más Poncio Pilatos, necesita funcionarios que asuman las responsabilidades que a cada uno les competen", subrayó Lacoste.El legislador exteriorizó que todas las provincias compran energía a CAMMESA, por lo tanto, parten de los mismos costos iniciales; sus empleados pertenecen al mismo gremio, por lo que los costos laborales son semejantes; el nivel de prestación es más o menos parecido. Expuesto esto, estimó que "los costos operativos deberían ser similares y en todos los casos son empresas monopólicas, consecuentemente, no tienen precios promocionales porque no compiten con nadie".Para el entrerriano, "pese a que todas estas provincias parten desde el mismo costo inicial de $ 1.077 el MWh desde el 01/02/2018 (lo que significa $ 1,07 por kWh), las diferencias son siderales, sin contar la carga impositiva, que es una verdad relativa que usan para justificarse".Más adelante acotó que "el mayor porcentaje en el costo de la energía eléctrica que sufre el usuario final, está dado por el VAD, que es el Valor Agregado de Distribución que cada empresa le carga al costo de la energía y para resumirlo es costo operativo + rentabilidad".