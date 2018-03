AGMER afirma que "el Gobierno insiste en poner trabas a la discusión salarial"

Política Paran docentes de AGMER y el gobierno pide que padres envíen hijos a la escuela

Desde la Comisión Directiva Central de AGMER, "lamentamos profundamente los dichos de la presidente del Consejo General de Educación, Marta Irazábal, quien en declaraciones mediáticas ataca la medida de fuerza que fuera democráticamente resuelta por los docentes de la provincia, exhibiendo un posicionamiento que poco ayuda a encauzar la negociación que este martes pasará a una nueva instancia cuando se constituya la comisión paritaria", señala el gremio en un comunicado emitido esta mañana.Asimismo, AGMER sostuvo que "vemos que el gobierno incurre de manera reiterada en un discurso cuanto menos contradictorio, ya que por un lado, dice públicamente respetar el derecho constitucional de huelga, pero por el otro, instruye a los funcionarios políticos para que presionen a los compañeros directivos en procura de generar divisiones hacia el interior del colectivo docente y desactivar las medidas de fuerza. Ante esto, volvemos a señalar que la mejor manera de no violentar la libertad sindical, es discutiendo con honestidad y no aplicando descuentos extorsivos, los cuales ubican al actual gobierno en la misma senda que su antecesor", remarcaron desde el gremio."Sumado a esto, Irazábal va más allá y convoca a través de los medios, a los padres para que lleven a sus hijos a las escuelas porque éstas permanecerán abiertas a pesar del paro. Con esto, la máxima autoridad del CGE desconoce que los establecimientos educativos deben tener como prioridad central, los procesos de enseñanza y aprendizaje en condiciones acordes a las necesidades de los alumnos y los docentes, cuestión que no puede lograrse con problemas de infraestructura edilicia, falta de presupuesto y salarios por debajo del costo de vida", señala la Comisión Directiva Central de AGMER.Del mismo modo, en el comunicado, AGMER denunció aprietes. "Remarcamos que si existe un menor nivel de adhesión al paro en las escuelas públicas de gestión privada es porque en éstas el nivel de apriete hacia nuestros compañeros es mucho mayor, puesto que los apoderados legales no vacilan en coercionar de manera directa a los docentes", indica el escrito y agrega "también observamos que existe una actitud deliberada por parte del gobierno y de algunos medios de comunicación tendiente a desacreditar las definiciones adoptadas de forma colectiva por la docencia entrerriana"."Como ya lo hemos señalado en anteriores oportunidades, sostener que la conducción del sindicato es la que resuelve por decenas de miles de trabajadores, es intentar engañar a la comunidad y depositar toda la responsabilidad del conflicto en nuestra organización, además de que representa una falta de respeto a los compañeros, que democráticamente debaten en todas las escuelas de la provincia y deciden los mandatos que luego se votan en el Congreso de AGMER", afirma la conducción del gremio."Una vez más, exigimos al gobernador Bordet que tome cartas en el asunto y acepte que está en sus manos la resolución de este conflicto, a la cual se podrá llegar escuchando los reclamos de los docentes y ofreciendo un aumento salarial que contenga nuestras legítimas reivindicaciones como trabajadores de la educación, señalando a la vez que las limitaciones presupuestarias no pueden ser excusa para obturar la negociación paritaria en una provincia donde sectores concentrados del poder económico están eximidos de impuestos y no han dejado de registrar ganancias", concluye el escrito.