Fabián Rogel estuvo ausente de la escena en las últimas semanas en la que el radicalismo fue un tembladeral con el quiebre del bloque en la Cámara de Diputados y el congreso partidario que autorizó la creación de un interbloque. Allí también, se cuestionó la relación con el PRO en el seno de Cambiemos."Quedé asustado después del congreso, no por el congreso en sí, que respeto la democracia del órgano partidario, sino por lo sucedido", sostuvo el radical ante la consulta de Página Política.El dirigente lamentó que se haya adelantado "un internismo innecesario" de cara al 2019. "Lo ocurrido en el congreso es preocupante, porque pareciera que no hay una idea de construcción política. Se precipitó un proceso electoral a destiempo luego de haber ganado una elección legislativa nada más ni nada menos que por 120 mil votos. No era necesario", afirmó.Para Rogel, "si Cambiemos no gana en 2019 será responsabilidad de la UCR", porque "si hay alguien que tiene responsabilidad de ser gobierno son los radicales. Y nosotros, con lo que hicimos, estamos a punto de malograr esta posibilidad. Insisto, adelantamos un internismo innecesario después de haber ganado en una elección histórica. No se han resuelto cuestiones como la reforma electoral, el desdoblamiento en Entre Ríos y nosotros queriendo abrir una interna que afecta a Cambiemos", se enojó y evitó personalizar la crítica.El funcionario del Ministerio de Defensa sostuvo que "el radicalismo debe dejar de mirarse a sí mismo, hacer un proceso de autocrítica y empezar a pensar en un proyecto de provincia con el PRO".Rogel evaluó la elección legislativa. "Me da la impresión que el resultado electoral de hace cinco meses reflejó dos cosas: la ratificación a nivel nacional de la necesidad de la gente de darle al gobierno nacional dos años más de tiempo para ver si puede demostrar un cambio en lo económico y social. Y, el otro componente, fue el rechazo a las gestiones peronistas que no han resuelto cuestiones básicas a la gente. Más allá de la imagen que pueda llegar a tener el Gobernador, esto no significa votos. Si hubiera sido así pudo haber contenido buena parte del electorado que no acompañó al peronismo", analizó.El funcionario se mostró sorprendido por un informe que dio cuenta que en Entre Ríos "hay 1.500 camas menos que hace 10 años. Eso, que ha sido título en los diarios, no se puede tapar. Hay departamentos en donde la calidad de la salud pública y privada ha decaído y es asimilable a las provincias más pobres del país", opinó. Y agregó: "Creo que el peronismo ha perdido hasta su cuota de solidaridad y compromiso con los más débiles. Esta cosa que uno podía advertir que al peronista se le podía tocar la puerta a cualquier hora y que su autito desvencijado, que ya no los veo, lo ponía al servicio del compañero para llevarlo a un hospital, esto ya no pasa más".Este y otros puntos, para el radical, abren la posibilidad de reformular la política. "Es un tiempo para buscar otro tipo de gobierno y nosotros ofrecer una propuesta con figuras nuevas y con idea de provincia", se entusiasmó en diálogo con. En esa línea se encargó de subrayar que "las obras más importantes que se están haciendo en la provincia son aportes del gobierno nacional a través del ministro (Rogelio) Frigerio".Rogel tiene un nombre, que pertenece a su espacio, pero dijo que no debe ser tomado como tal. "Hay grandes posibilidades que el candidato sea de extracción radical. Debe ser alguien que maneje la función pública. Creo que lo de Pedro Galimberti puede traer una imagen de oxigenación al radicalismo y a la política", afirmó, pero enseguida aclaró: "Desde nuestro espacio, la Alternativa Radical, no lo hemos conversado, pero entendemos que tiene que ser el candidato de la mayoría radical y a partir de allí seducir al PRO".El dirigente se mostró a favor de que haya una PASO para definir candidaturas, pero no con nueve candidaturas como supo anunciarse en las elecciones pasadas. "Daría la ideas de descomposición e incluso perdería seriedad el proceso", supuso.Como convencional constituyente, Rogel redactó el artículo 29 que refiere a las minorías y a la construcción política en el seno de los partidos. Este punto no se ha reglamentado. "Hay que definir cómo se construye la propuesta política y la financiación de los partidos. Todo esto está en el 29", explicó el radical que supo ir a la Justicia (con un fallo favorable) para que se respeten las minorías en la UCR en plena vigencia de la Ley Castrillón.El ex diputado se refirió a la reforma política y aseguró que "la forma en que se vota es una cuestión de segundo nivel. Tengo derecho a sospechar que hablar de la forma de votar es solo a partir de una coyuntura para favorecer al partido del gobierno y dejar afuera las cuestiones de fondo, como es el tema de las minorías", cerró.