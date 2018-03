Lifschitz: "Hay alguna dirigencia gremial que no entiende la realidad"

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, sostuvo que "hay alguna dirigencia gremial que no entiende la realidad" por la que atraviesa el país así como tampoco la "del resto de los trabajadores de la provincia", al apuntar a los sectores sindicalistas que cuestionaron el ofrecimiento de aumento salarial realizado por su gestión.



"Es la máxima propuesta", sostuvo el mandatario provincial, al asegurar que no va a haber un nuevo ofrecimiento en la paritaria con los estatales santafesinos.



En declaraciones periodísticas, Lifschitz advirtió: "ninguna provincia ha ofrecido lo que ofrecimos nosotros".



Gremios docentes y estatales santafesinos insistieron en que el gobierno de Lifschitz debe mejorar la oferta.



Pero en medio de una situación tensa, con medidas de fuerza anunciadas, ahora el gobernador Lifschitz anunció que no realizará nuevas ofertas.



La gestión socialista realizó una propuesta del 18% en dos tramos y cláusula gatillo.



Pero desde Amsafe Rosario denunciaron que ese 18% es "mentiroso", ya que se trataría del 16,5% más la cláusula gatillo del año pasado.