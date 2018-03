Varisco: "Los 24 de Marzo celebramos el triunfo de la paz y la democracia"

Al pie del monumento a Raúl Alfonsín en Paraná, el intendente Sergio Varisco, encabezó el acto en conmemoración por Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse este 24 de Marzo los 42 años del inicio de la última dictadura militar, registró"Hoy no solo recordamos al último golpe de Estado, recordamos a esos hombres que lucharon por la democracia", remarcó el mandatario municipal al hacer alusión a los dirigentes radicales entrerrianos que "lucharon en los años de plomo para que volviera la democracia"."Se puede caer en la tentación de repetir frases hechas o caer e n la partidización o utilizar estos actos para una bandería política, porque lamentablemente en Argentina, hasta los recuerdos fueron militarizados o partidizados, y en la historia reciente y hasta hoy, el tema de derechos humanos en un botín electoral para algunos", apuntó."La historia es una sola y nosotros podemos estar en acá, un 24 de Marzo, en las calles de la ciudad porque esa historia nos acompaña", argumentó el intendente."No hacemos este acto institucional para dividir, sino para celebrar el triunfo de las vida y de la paz, porque en los años de plomo de la dictadura, había otros proyectos para la Argentina y no todos querían la democracia", rememoró, al tiempo que indicó: "Si vemos a las dos fuerzas que se fueron moviendo en estos 42 años, gracias a Dios triunfó la vida, la paz y la democracia"."La lucha continúa pero podemos estar muy contentos de que cuando nos tildaban de blandos porque creíamos en la democracia, nosotros decíamos que no veníamos a matar a nadie en nombre de nadie, y hoy la democracia ha triunfado a pesar de todos sus defectos, porque en esos defectos está la fortaleza misma de la democracia", resaltó el mandatario municipal.El acto se realizó en la tarde de este sábado en la plazoleta ubicada en calles 25 de Mayo y Echagüe) y fue organizado por la Secretaría General y Derechos Humanos.