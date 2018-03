Tras su excarcelación, Zannini y D'Elía marcharon a la Plaza de Mayo

El ex secretario Legal y Técnica del gobierno kirchnerista, Carlos Zannini, y el dirigente social Luis D'Elia marcharon este sábado a la Plaza de Mayo junto a la columna de Unidad Ciudadana, que encabezó el diputado nacional Máximo Kirchner, en conmemoración del 42° aniversario del golpe de Estado, tras salir esta mañana de la cárcel de Ezeiza, después de estar detenido por la causa del memorándum con Irán.En la Plaza de Mayo, Zannini subió unos minutos en el palco central, para saludar a la multitud y luego, en declaraciones a la prensa, dijo que seguirá siendo fiel a la consigna de "memoria, verdad, justicia"."Soy víctima de una causa inventada. por más que he sido excarcelado, no puedo viajar, no he sido sometido a juicio, he sido muy agredido públicamente; han tratado de demonizarnos" sostuvo y completó señalando que "lo mio es un renglón en la historia de la infamia universal", pues "lo grave es el cierre de fuentes de trabajo".Sostuvo que cada 24 de marzo "es la gente, la Plaza y la lucha"."Cuando salí en 1978, luego de estar preso durante la dictadura, no había nadie y hoy recibo el saludo y el apoyo de mucha gente", agregó el ex funcionario kirchnerista, quien remarcó: "Seguimos marchando por memoria, verdad y justicia".Y agregó: "Tuvimos un plan cóndor militar y Macri quiere hacer un plan cóndor judicial"."Felicito a los funcionarios judiciales que se niegan a ser serviles al Gobierno. Macri pretende alinear la Justicia", remarcó.D'Elia remató: "Creo que van por Cristina (Kirchner), pero no van a tener suerte. Van a tener otro 17 de octubre".A su turno, Máximo Kirchner manifestó: "Queremos también demostrar que mujeres y hombres que tienen sueños, que tienen memoria, están dispuestos a caminar 20 kilómetros a trabajar, a aportar todo lo que cada uno tenga, y sin violencia, cantando"."Muchas veces el poder económico y mediático nos hacen sentir que no se puede. Ellas (Las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo) te hacen sentir que se puede, que hay que tener mucha convicción, voluntad, confianza y racionalidad", agregó.Sobre la oposición, consideró que "el 25 de mayo de 2003 la mayoría de esta dirigencia política que gobierna ahora corría por todos lados porque la gente los quería matar. Y hubo un santacruceño (por Néstor Kirchner), que se hizo cargo del país y lo sacó adelante".