El Gobierno entrerriano repudió el golpe de Estado y reivindicó la democracia

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, encabezó el acto en el patio central."Nos hemos congregado esta mañana en un patio de la Casa de la Democracia. No podíamos dejar de tener en este patio, denominado de Honor y Homenaje, un recordatorio en repudio de aquella dictadura", sostuvo la ministra."Por un lado, es un repudio a aquellos gobiernos de facto, pero por otro lado, es una reivindicación de la Democracia que logró el pueblo desde 1982. En aquellos años esa organización popular fue señera respecto al respeto que se tenían entre partidos. Todos trabajaron para la salida de la dictadura militar y la construcción de una democracia", remarcó la ministra de Gobierno, Rosario Romero, tras descubrir la placa en el patio principal de la Casa Gris.Asimismo, subrayó: "La recuperación de la Democracia es un valor que tenemos que atesorar a pesar de las diferencias y críticas que tenemos entre partidos políticos. Por eso, consideramos que no puede estar ausente un recordatorio, en la Casa de Gobierno entrerriana, para recordar la importancia que tuvo haber recuperado la democracia en nuestro país".El Subsecretario de Derechos Humanos, Matías Germano, ratificó la posición del Gobierno provincial de que "Memoria, Verdad, Justicia e Identidad son pilares fundamentales de nuestra democracia, de nuestra paz y convivencia, sobre estos pilares nos reafirmamos para profundizar este camino y para homenajear a las víctimas del terrorismo de Estado".Sobre la muestra, explicó: "Con esta exposición en un lugar central de la Casa Gris como es la Plaza Mansilla, estamos contando las historias de aquellas familias que fueron víctimas del plan sistemático de robo de menores, implantado por la dictadura cívico militar. Está en esta muestra la historia de todos los nietos que han perdido y recuperado su identidad a través de la enorme labor de abuelas de plaza de mayo", explicó Germano.Por su parte, el coordinador de Políticas Reparatorias de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Daniel Paduán, manifestó: "Hoy nos convoca la desgracia histórica que nos lleva sin duda a la reflexión. No nos tienen que invadir de tristeza y no tenemos que bajar los brazos. Esta placa reivindica la Democracia y la lucha por los Derechos Humanos del pueblo Argentino. El trabajo de fortalecer la democracia la tenemos que saber valorar y poner en su justa dimensión en lo que es el Estado de derecho".La muestra es un homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo por su lucha incansable en la búsqueda de sus nietos y pretende despertar la duda en quienes la visiten, de esta manera podremos todos buscar a las nietas y los nietos que han sido apropiados entre los años 1975 y 1981. Reúne historias que tienen algún vínculo con Entre Ríos, en la mayoría de los casos, los padres nacieron en la provincia.Se incluyen, entre otras, la historia de Adriana Cosentino, anteúltima nieta restituida, hija de Violeta Ortolani y Edgardo Garnier, cuya familia paterna es oriunda de Concepción del Uruguay. También está incluída la historia del mellizo de Sabrina Gullino Valenzuela Negro, nacido en febrero de 1978 en la maternidad clandestina que funcionaba en el Hospital Militar de Paraná, durante el cautiverio de su madre Raquel Carolina Ángela Negro.También forman parte de la muestra las historias de nietas y nietos no encontrados, hijos e hijas de Guillermo Ángel López Torres y Graciela Susana Capoccetti; Marta Graciela Álvarez y Hugo Francisco Mena; Blanca Josefa Zapata y Enrique Cortassa; Marta Elsa Bugnone y Jorge Ayastuy; Graciela Alicia Greca y Norberto Manuel Alonso; Andrés Alcides Uzín y Diana Rita Lijtman; Blanca Elena Angerosa y Jorge Robledo; Ana María de las Mercedes Quinteros y Hugo Oscar Lescano; Rosa Ana María Nusbaum y Mariano Belisario Iturriza.Estuvieron presentes el Secretario de Justicia, Pablo Biaggini, el Subjefe de Policía, Comisario General José Lauman, entre otros funcionarios provinciales y miembros de la comunidad. Los acompañó la ganadora del concurso literario "Contar de Memoria". Se trata de Victoria Moschen, de 13 años, estudiante de la Esc. N° 48 "Domingo Faustino Sarmiento". Su cuento "Aún estoy aquí", forma parte de la muestra exhibida en la Plaza Mansilla.