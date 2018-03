Capitanich en Paraná: "El PJ está en proceso de construcción de nueva síntesis"

Urribarri: "El gobierno nacional es totalmente insensible"

El encuentro se realizó en la Escuela Normal de Paraná. El intendente de Resistencia (Chaco) y ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, visitó Paraná este sábado.En diálogo con, aseveró: "En San Luis, con muchos compañeros de distintos espacios, mantuvimos un encuentro, y comenzamos a generar un espacio que nos permita unir en la diversidad, a todo el campo popular con vistas a las elecciones de 2019. Allí estuvimos con Sergio Urribarri y Blanca Osuna".Para el funcionario nacional, "el Peronismo está en un proceso de construcción de una nueva síntesis. Todos los movimientos populares tienen etapas donde deben emerger de ciertos valores, conductas y actitudes para construir una nueva síntesis".Entendió que actualmente en el país "estamos viviendo la regresividad en la distribución del ingreso, la agudización de estrategias de exclusión social, el deterioro sistemático de los derechos sociales, el agravamiento de las condiciones laborales, el aumento de la tasa de desempleo de base industrial, la apertura indiscriminada de exportaciones, la manipulación de la Justicia por parte del poder político, es decir hay una amalgama en donde todo lo que construimos está siendo destruido".Consultado respecto a la fecha que se conmemora este sábado, Capitanich afirmó: "A este 24 de marzo lo tenemos que conmemorar con reflexión, porque la memoria nos permite tener la capacidad de construir la verdad. Sin memoria no hay verdad, y sin verdad no hay justicia. En ese contexto, lo que ocurrió el 24 de marzo de 1976 en Argentina, con la instauración de la dictadura más genocida de la historia, con la implementación del terrorismo de Estado, la doctrina de la Seguridad Nacional, lo que fue el aparato represivo que generó 30 mil desaparecidos".Por su parte, para el ex gobernador de la provincia de Entre Ríos y actual diputado provincial, "estamos viviendo un momento de tragedia nacional; se trata de un gobierno totalmente insensible, que está dejando afuera, a sectores muy vulnerables de la sociedad, quitándole derechos y conquistas que en los doce años de Néstor y Cristina, se habían logrado implementar en la Argentina. En Entre Ríos estamos padeciendo esas consecuencias", dijo a. Elonce.com.