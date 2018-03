Macri: "Estamos combatiendo la pobreza para que nadie se quede atrás"

"Podemos decir con seguridad que vamos a seguir creciendo. Estamos en el séptimo trimestre consecutivo de crecimiento, la etapa más prolongada desde 2011", destacó Macri.

El presidente sostuvo que "la integración al mundo era fundamental para que la Argentina pueda alcanzar un crecimiento sostenible", al hablar ante más de 7.000 participantes en el auditorio Ángel Bustelo de esta ciudad.

El jefe de Estado consideró que "no hay un crecimiento económico sin desarrollo" y sostuvo que el BID "ocupa un lugar fundamental" para la Argentina, en un acto que contó con la presencia del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; y el ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo; además del presidente del BID, Luis Alberto Moreno, entre otras autoridades.

Explicó que "una integración en el mundo era fundamental para un crecimiento sostenible".

Macri reafirmó la decisión argentina de poner "en primer plano" al desarrollo de la infraestructura, sobre todo en materia de telecomunicaciones y obras viales para interconectar el país.

"Gracias al BID por seguir demostrando confianza en la Argentina", enfatizó Macri, luego de que el presidente del organismo, Luis Alberto Moreno, destacó los "avances" logrados por el país y se comprometió a seguir brindando el apoyo de la institución.

Macri subrayó que "se está bajando la inflación y el déficit fiscal", y ponderó que la cifra de desempleo haya descendido al 7,2%, de acuerdo con el último dato informado por el INDEC.

"Los argentinos elegimos cambiar, dejar atrás los parches y los atajos. Apostamos por un futuro que nos incluya a todos.

Entendimos la importancia de la transparencia. Hoy hay reglas claras con un INDEC transparente", destacó Macri.

El jefe de Estado subrayó la puesta en marcha de mejoras y obras en transporte, energía, servicios básicos e infraestructura, que durante 2017 alcanzaron los $ 2.300 millones de inversión.

"Cada vez más argentinos tienen más acceso. 20 años y llegó un abrazo emocionante", señaló Macri al poner como ejemplo la reciente apertura del túnel Cacheuta-Potrerillos en Mendoza, con una inversión de 395 millones de pesos.

Agradeció el "fuerte apoyo" del BID a la Argentina y dijo que los "avances logrados con el respaldo financiero de la entidad fueron posible gracias al cambio que hicimos los argentinos".

Macri elogió, además, al Gobierno provincial por la organización de la cumbre del BID en Mendoza.

Recordó que "hace 22 años que esta asamblea no se desarrollaba en la Argentina. Tomamos esta decisión como una de las tantas señales de confianza en estos dos años de gestión".

El mandatario se sumó a otros funcionarios y líderes políticos de 49 países que participan de la Asamblea del BID, donde debaten las claves para el desarrollo, el comercio y las inversiones en América Latina.

Participan del encuentro miembros de agencias de desarrollo, bancos comerciales, empresas y organizaciones de la sociedad civil, así como ministros de finanzas o economía nacionales y extranjeros y presidentes de bancos centrales.

El BID ofrece recursos y financiación al sector público, a través de operaciones del sector privado y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), para apoyar proyectos innovadores de pequeña escala en la región.

El organismo multilateral es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe.

Al inaugurar formalmente la 59 Asamblea de Gobernadores del BID y, en el cierre de su discurso de apertura, Macri se permitió bromear con que el presidente del BID le impidió "cantar" en el acto inaugural.

NA