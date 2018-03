Rosario Romero consideró "desproporcionado e injusto" el paro de Agmer

Política Agmer realiza paro y el gobierno dio por concluida la negociación salarial

La ministra de Gobierno, Rosario Romero, criticó la determinación de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) que, tras rechazar la propuesta de suba salarial del gobierno, definió paros de actividades para hoy y el próximo lunes.En declaraciones a, la funcionaria calificó como "desproporcionada la reacción" del sindicato "frente a un ofrecimiento que no difiere mucho del que han hecho gobernadores en otras provincias y del reciente acuerdo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en que se aceptó un 15% de aumento. Nosotros ofrecimos más del 17, más el 1,3 por ciento retroactivo a enero"."En Entre Ríos se adoptó un posición muy dura, desproporcionada e injusta con los niños que en la escuela pública necesitan al docente en el aula", expresó Romero, quien no obstante puso de relieve que, en las primeras horas de la mañana, la adhesión a la medida de fuerza "no llegaba al 50 por ciento en la provincia". En ese marco, comparó que "no hay el mismo acatamiento que en otras oportunidades, lo cual revela que el paro no es comprendido de la misma manera que en el congreso docente".