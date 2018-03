Ex intendente de Puerto Yeruá: "Aceptamos un acuerdo y no una culpabilidad"

Política El intendente de Puerto Yeruá firmó juicio abreviado y renuncia a su cargo

"Mi decisión fue pura y exclusivamente familiar", sostuvo el ex intendente de Puerto Yeruá, Fabián Cevey que habló con los medios de Concordia, luego de acogerse a un juicio abreviado tras ser denunciado e investigado por la apropiación y venta fraudulenta de terrenos fiscales.El ex jefe comunal aceptó su responsabilidad en los hechos imputados y acordó una condena de 3 años de prisión condicional y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.. El derecho es justo para todos, la Municipalidad ha seguido los pasos pertinentes y las órdenes. Como intendente he seguido las ordenanzas, decretos y resoluciones basados en la Constitución y eso se demostrará", planteó Cevey y agregó que eso lo deja tranquilo porque "hay imputados que quieran seguir el juicio porque los han adquirido (los terrenos) con total bien y como corresponde"."Mi decisión es totalmente familiar y considero que hay una justicia legal que es la que corresponde, a la que todo ciudadano tiene derecho, pero hay otra que es la que hacen ustedes (los periodistas), que es la social, que son la de los medios públicos, que no son justas con las familias y con los pibes", alegó y recordó que tiene a sus "dos hijos imputados en la causa, entonces uno se pregunta: ¿qué clase de Justicia", se cuestionó y respondió: "porque si le dan perpetua a un pibe que se está por recibir de profesor o a una chica, futura maestra, ¿qué le queremos decir?, con familia y con hijos. Tengamos cuidado", advirtió el ex intendente de Puerto Yeruá., a que se ponga a la par del odio de cuatro o cinco personas, que lo único que han hecho hasta el día de hoy, es plasmar odio y si siembras odios, cosecharás odio. Nosotros creemos que la justicia es justa y que Dios es uno solo para todos sobre la tierra", remarcó.Por otra parte, Cevey reiteró que "la decisión es personalizada,, en que se plantea la correspondiente condena de 3 años de prisión condicional y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Eso es el abreviado, lo digo para que no se malinterprete.", resaltó el ex intendente.Al ser consultado por lo que le diría a los ciudadanos por la cuestión fue el foco de los medios de Entre Ríos, Cevey dijo que "los ciudadanos de Puerto Yeruá, saben quiénes somos y quién es Fabian Cevey y con muchos hemos trabajado en conjunto y por algo, hace tanto tiempo la gente nos acompaña con el voto. La gente sabe porque en el pueblo somos pocos y nos conocemos mucho", remarcó.Por otra parte, solicitó a los periodistas presentes a "informar sin esconder nada, pero con cautela, porque la sociedad es muy grosera, muy severa y a veces se lleva puesta a familias enteras, como la decisión que me hizo tomar a mí".Sobre el final de la nota, dijo tener expectativas que todo se iba a aclarar durante el juicio y una vez que eso suceda, "", afirmó el ex intendente condenado a una pena condicional.", dijo Cevey y sostuvo que ". Tenemos todos los ejercicios aprobados por el Tribunal de Cuentas y todas las cosas en orden", dijo y anunció que asumirá a cargo del Ejecutivo de Puerto Yerua, la vicentendenta, Liliana Sguerzo.Ayer el juez Alberto Funes Palacio dio lectura al acuerdo con 8 de los imputados, donde aceptan los cargos por los que se los acusa y la correspondiente. Ahora el juez Alberto Funes Palacio tiene un plazo de hasta 10 días para estudiar el acuerdo y resolver si lo avala.Por otra parte,. Además, se dio a conocer que Funes Palacio no aceptó dar lugar al pedido de prisión preventiva para el resto de los imputados, que de esta manera llegarán en libertad al comienzo del juicio propiamente dicho.