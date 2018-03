ATE se movilizará a la Secretaría de Trabajo

Política Paritaria salarial estatal fue postergada para el 27 de marzo

"El Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado de Entre Ríos junto al Cuerpo de Delegados de Paraná resolvieron convocar a los delegados, militantes y el conjunto de los trabajadores para el próximo martes a las 10 en la sede del sindicato para concurrir a la paritaria de forma colectiva, acompañando a los paritarios en defensa de la propuesta general realizada por ATE", se informó oficialmente.De la reunión de participaron delegados de diferentes reparticiones que "coincidieron en el repudio a la actitud de parte del gobierno provincia de suspender la reunión y no presentar una propuesta superadora del 15% y el conjunto de los puntos presentados por el gremio".Además, se recalcó que "nuevamente el gobierno actúa de mala fe, modificando el Decreto 97/18 esgrimiendo en sus considerandos ´la petición de los gremios´ cuando desde los sindicatos no se demandó tal cosa, sino que se solicitó la derogación del mismo". En ese sentido el secretario general de la ATE informó que el cuerpo jurídico del sindicato hará una presentación legal en contra de la norma citada."Dichas actitudes, marcan el rumbo de las intenciones del gobierno para esta negociación colectiva buscando dilatar los tiempos subordinándose a los lineamientos nacionales y no dar respuestas a las necesidades de la mayoría de los trabajadores de un salario que nos saque de la pobreza, se concreten los compromisos asumidos y se den por terminadas las medidas anticonstitucionales que suprimen los derechos de expresión y protesta", expresó el Sindicato. (APF)