La primera sesión del año en Diputados terminó con una fuerte polémica

Política Diputados aprobó proyectos para reducir la burocracia del Estado nacional

La primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados terminó con una fuerte polémica entre Cambiemos, el kirchnerismo y el massismo, debido a que el oficialismo dejó sin quórum la deliberación cuando se iba a debatir el último punto del temario, que era el dictamen de la comisión bicameral sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el presidente Mauricio Macri sobre modernización del Estado.La incorporación del despacho de la comisión bicameral fue propuesto por la oposición en el plan de labor, pero el oficialismo no quería debatirlo porque propuso los proyectos de ley que esta madrugada tuvieron media sanción y que replican la mayor parte de este DNU, pero sin los temas más controvertidos referidos al embargo de las cuentas sueldo y sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.En este tenso clima y sin la presencia del oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó , afrontó las duras críticas de los presidentes del FPV, Agustín Rossi, y del Frente Renovador, Graciela Camaño."Lo que hicieron hoy es una porquería. No esperen juego limpio después de esta noche", advirtió Rossi.En ese marco, agregó que "es imposible construir un trabajo parlamentario porque usted, presidente, incumplió con el reglamento".En tanto, Camaño dijo que "la prepotencia del kirchnerismo era la prepotencia del número y por eso nos ganaban con el número y nosotros pataléabamos. No me quiero imaginar lo que haría Cambiemos con una mayoría. Es una vergüenza lo que hicieron".También en Twitter otros diputados de la oposición expresaron su rechazo a la decisión de Cambiemos de abandonar el recinto.Uno de ellos fue Leopoldo Moreau (Frente para la Victoria-PJ), quien escribió en su cuenta de la red social: "Son las 3 de la madrugada. Tuvimos 12 horas de debate para votar leyes que derogaran el megadecreto y evitar que embarguen cuentas sueldos y se timbeen la plata de los jubilados. A último momento Cambiemos se levantó y dejo sin quórum el recinto para que siga vigente el decretazo".En ese marco, agregó: "El bochorno parlamentario de hoy que protagonizo Cambiemos solo puede tener dos explicaciones: o el macrismo llego a una impotencia política ilevantable o están por darle un manotazo fuerte al fondo de los jubilados para beneficiarse ellos o sus empresarios amigos".Por su parte, Nicolás del Caño (PTS - Frente de Izquierda) escribió: "Una sesión q duró 13 horas donde el bloque de los gobernadores peronistas, el Frente Renovador, el de Lousteau, etc. hicieron un circo de votación de leyes con cambios al #MegaDNU fue levantada escandalosamente con la huida de Cambiemos y sus colaboradores #BochornoParlamentario".