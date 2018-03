Macri propondrá a la jueza Weinberg de Roca para la Procuración General

El presidente Mauricio Macri anunció que propondrá a la jueza Inés Weinberg de Roca para conducir la Procuración General de la Nación, luego de la salida de Alejandra Gils Carbó del cargo.



"Confío porque la conocí trabajando. Fue nombrada en el Superior Tribunal de Justicia en la Ciudad y lo hizo muy bien. Espero que haga una tarea de reformas y de modernización de la Procuración en la línea que todos queremos, para tener un Procuración que investigue y que realmente combata el delito", anunció Macri en una entrevista que concedió a Canal Trece.



La Procuración General de la Nación se encuentra actualmente a cargo de Eduardo Casal, quien asumió de manera interina el pasado 22 de noviembre, cuando Gils Carbó tomó licencia tras la contundente victoria de Cambiemos en las elecciones legislativas, aunque el 31 de diciembre la funcionaria hizo efectiva la renuncia.



La Casa Rosada había batallado durante casi dos años para lograr que la ex jefa de los fiscales diera un pasado al costado y abandonara el cargo, acusándola por su cercanía al kirchnerismo, pero al lograrlo no mostró apuro por definir el nombre del sucesor.



Recién ahora Macri confirmó quién será su candidata para el reemplazo, cuyo pliego deberá pasar por el Senado de la Nación y reunir suficiente consenso político para cosechar el respaldo de los dos tercios de los presentes al momento de votar, como dicta la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.



Weinberg de Roca es una jurista especializada en derecho internacional, que ahora es presidenta del Superior Tribunal de Justicia porteño: anteriormente se había destacado en el ámbito internacional al integrar el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, la Sala de Apelación del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia y también había logrado ser ungida como la primera presidenta del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas en 2009.



La jurista, de 69 años, conoce a Macri desde hace años y mantiene con él una buena relación, ya que compartían gimnasio en Barrio Parque: incluso, se sumó a la Corte porteña en 2013 y por propuesta del Ejecutivo porteño, entonces también a cargo de Macri.



De confirmarse su designación al frente del Ministerio Público, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, deberá a su vez cubrir la vacante que dejará en el máximo tribunal de justicia porteño: tiempo atrás se mencionaba para una banca a la actual presidenta del Consejo de la Magistratura, Marcela Basterra.



Todo indica que el pliego de Weinberg de Roca será girado en los próximos días al Senado, donde finalmente quedó trabado el proyecto de reforma del Ministerio Público elaborado el año pasado por el Poder Ejecutivo y que buscaba limitar el mandato y el campo de acción de Gils Carbó.



Si bien el proyecto fue debatido en comisiones recibió muchas críticas de diversos juristas y especialistas en derecho, por lo cual el justicialismo hizo una serie de modificaciones que no fue aceptada por Cambiemos, lo que llevó a que la reforma del Ministerio Público se estancara, dado que el oficialismo no tiene mayoría suficiente para avanzar por sí solo con una votación.



La explicación que dio en aquel momento el presidente provisional del Senado y referente del oficialismo, Federico Pinedo, es que los cambios sugeridos por el justicialismo "reflotaban la existencia de direcciones generales del Ministerio Público Fiscal que congelan y convalidan lo que hizo Gils Carbó".



Actualmente, de acuerdo a la Ley 24.946 de 1998, el jefe de los fiscales goza de "estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los 75 años de edad" y podrán mantenerse en el cargo por cinco años más si logran un nuevo acuerdo en el Senado, que podrá ser repetido "indefinidamente, mediante el mismo procedimiento".



"La experiencia nacional e internacional genera fuerte consenso sobre la necesidad de que el procurador tenga un plazo", resaltó el ministro de Justicia, Germán Garavano, en noviembre pasado, cuando se presentó ante la Cámara alta para defender la iniciativa.