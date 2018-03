Senado aprobó con cambios la reforma del mercado de capitales

La iniciativa fue respaldada por 54 votos a favor y 10 en contra en general y ahora deberá ser analizada por la Cámara baja que resolverá si insiste con la sanción original o acepta los cambios propuestos por el Senado.



El proyecto de ley de reforma del mercado de capitales, que busca facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas al Mercado de Valores para financiarse, obtuvo dictamen favorable el miércoles pasado en la Comisión de Economía Nacional que le incluyó una serie de modificaciones propuestas por el peronismo.



Entre los cambios introducidos aparece la forma de la designación del presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), ya que según el proyecto original, el funcionario quedaba confirmado si el Senado no se expedía después de 60 días de elevado el nombre del candidato por parte del Gobierno.



Con la modificación incluida, se elimina "el acuerdo 'ficto' del Senado cuando establecía que transcurridos 60 días sin pronunciamiento de la Cámara quedaban firmes las designaciones" y "se adoptó el texto del artículo 7 de la Carta Orgánica del Banco Central", es decir con acuerdo del Senado de la Nación.



Otro de los cambios incluidos se refiere a las excepciones al pago del Impuesto a las Ganancias para operaciones de compraventa de acciones, debido a que este punto se contradecía con la Ley de Reforma Tributaria ya aprobada a fines de 2017, y en la que sí se gravaban esas operaciones.



El proyecto abarca cambios en las regulaciones financieras como el acotamiento de las funciones de la CNV o la autorización a los bancos para securitizar sus carteras de créditos hipotecarios.



La presidenta de la comisión de Economía Nacional, la senadora de Cambiemos Silvia Elías de Pérez, consideró que la ley de reforma de capitales "es un proyecto absolutamente importante para el país".



"Nada es más errado que pensar que estamos dejando la regulación en manos del mercado. La CNV tiene todo el poder de sanción y control, pero además al mercado también se le da la oportunidad de control", agregó la senadora tucumana.



El peronista fueguino José Ojeda destacó el trabajo de la comisión en el Senado y anunció el acuerdo del Interbloque Argentina Federal con Cambiemos "en tener nuevos canales de financiamiento para las Pymes".



"Las pequeñas y medianas empresas son las motoras de las economías regionales en cada provincia", aseguró Ojeda y mencionó que "la reconversión de la factura de crédito como factura de crédito electrónica es una buena herramienta". Además, sentenció: "tenemos la obligación de poner estas herramientas en manos de los argentinos".



El jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, remarcó que "el problema argentino no es falta de ahorro sino falta de confianza" y alentó que "esta ley intenta federalizar las inversiones".



"Lo que se mira en la Argentina son los criterios de estabilidad política. Y en la Argentina se dio solidez en grandes acuerdos. Cuando de afuera miran para invertir miran eso: una hoja de ruta compartida que estamos haciendo con mucha solidez con sectores que acompañan y hacen su aporte", precisó.



La senadora Cristina de Kirchner anunció que el bloque del Frente para la Victoria iba a votar a favor del capítulo referido a las pymes, pero que iba a rechazar todos los demás, incluso en la votación en general.



"Para introducir estas normas no hace falta ninguna ley", enfatizó la expresidenta y cuestionó la extensión del proyecto que estaba en tratamiento al que calificó como un "caballo de Troya igual a la ley de Reparación Histórica que incluía el blanqueo de capitales de funcionarios del gobierno".



Cristina, además, dijo que "se está legislando contrariamente a los estándares internacionales al reformar la ley que sancionada sobre Mercado de Capitales en 2012" y pronosticó que el proyecto aprobado "agrega vulnerabilidad al sistema financiero argentino".



El jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto, defendió la sanción de la ley de 2012 aunque pidió "analizarla en el contexto histórico".



"En este tema también cumplimos con requisitorias en línea con el G20. Avanzamos en un marco regulatorio de mayor control sobre la CNV y la Bolsa de Valores que, en la Argentina, da pena: por las regulaciones puestas en 2012 la bolsa que era el 10% del funcionamiento económico de la argentina, llegó a apenas el doce por ciento", afirmó el rionegrino.



El legislador también defendió la eliminación del artículo que permitía al Estado ocupar espacios dentro de las empresas privadas gracias a las acciones de ANSES porque "nunca se utilizó" y se preguntó: "¿lo vamos a dejar como un fantasma para que las empresas teman que se les metan adentro?". Se sancionó también la creación del Parque Nacional Traslasierra, en Córdoba

El Parque Nacional (PN) Traslasierra, que ocupa 105 mil hectáreas en los departamentos de Pocho y Minas de la provincia de Córdoba, fue creado mediante la sanción del proyecto respectivo en el Senado de la Nación, y es el 34º del país y el segundo en territorio cordobés.



Las tierras que pasan a manos de la Administración de Parques Nacionales (APN) correspondían a la Estancia Pinas, en el noroeste de la provincia, sobre el límite con La Rioja.



El Parque comprende una porción de las ecorregiones de Chaco Árido y de Chaco Serrano, que se encuentran entre las menos conocidas y en un serio estado de fragilidad.



Uno de los objetivos centrales será su protección y la de la biodiversidad que albergan, conformada por 229 especies de aves, 35 de mamíferos y 30 de reptiles, varias de ellas en riesgo de extinción.



También se apunta a acercar el turismo a atractivos en estado casi natural y preservar su patrimonio histórico, ya que en el predio hay vestigios de la cultura de los comechingones.



La Estancia Pinas también encierra la historia de su propietario, el político y periodista Lisandro de la Torre, y la de caudillos de la zona que pasaron por ella, como Facundo Quiroga, el Chacho Peñaloza y Juan Bautista Bustos.



Tras el suicidio del senador Lisandro de la Torre, la estancia se remató y fue adquirida por el hacendado Juan Feliciano Manubens Calvet, quien falleció a principio de la década de 1980 sin descendencia comprobada.



El terreno pasó a la provincia de Córdoba que, a fines del año pasado decidió cederla a la APN para que la convirtiera en un santuario de animales.



El predio resulta estratégico para el turismo y la conservación de la naturaleza, ya que es clave para conformar el Corredor Biogeográfico del Chaco Árido por estar cerca del Parque Provincial Chancaní de 5.000 hectáreas y de la Reserva de Uso Múltiple Salinas Grandes, de 196.000.



Además tiene un papel protagónico en el Corredor de Conservación y Turismo del Norte de Córdoba, junto con el futuro PN Ansenuza y el PN Quebrada del Condorito, un área protegida ya posicionada y reconocida por los ecoturistas.



Ámbito.com.