Paritaria bancaria: "Pedimos un porcentaje acorde a la realidad inflacionaria"

El Consejo Directivo de la Asociación Bancaria tendrá este jueves, desde las 15, la audiencia de paritarias en el Ministerio de Trabajo de la Nación.



El secretario adjunto de la Bancaria de Paraná, Augusto Gervasoni, explicó a Elonce TV que "la situación está muy complicada, como la veníamos planteando en las últimas paritarias. El 14 hubo una propuesta totalmente insuficiente de un 15% en tres tramos, como así también con algunos ítems que tampoco los querían contemplar. Hemos rechazado esa propuesta".



En ese sentido, planteó que "es necesario que mejoren la oferta para que los trabajadores bancarios tengan un acuerdo salarial digno de acuerdo a las circunstancias que se están viviendo".



Sobre la propuesta de la Asociación Bancaria, señaló que "le hemos presentado a las cámaras empresariales y al Ministerio tres propuestas salariales. En la primera se contempla el último parámetro inflacionario que hemos tenido, que fue el 24,3%, teniendo en cuenta que viene planteando la no cláusula gatillo en forma automática. La otra propuesta es un 19,9%, que es la misma inflación que proyecta el Banco Central, que todos los años hace un estudio de mercado. Pedimos firmar esa paritaria con una cláusula gatillo que de tranquilidad a todos los trabajadores".



Consideró que la propuesta de las cámaras "es la más baja que hemos tenido. Somos un sindicato que ha tenido acuerdos de una sola vez, de enero a diciembre, y no podemos permitir que nuestro acuerdo salarial se vaya dilatando en tres o cuatro aumentos en el año, porque creemos que tiene que ser de una sola vez y con un porcentaje más acorde a la realidad inflacionaria que se proyecta".



De no aceptarse la propuesta, probablemente habrá un plan de acción. "No hay más límites de espera. Estamos sobrepasados por tres meses", agregó. Elonce.com