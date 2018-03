Agmer Paraná define posición para el Congreso de este jueves

Claudio Puntel, secretario General de Agmer Paraná indicó a Elonce TV que "entre anoche y este miércoles se realizaron las asambleas en las escuelas donde se estuvo discutiendo la propuesta recibida desde el gobierno".



La seccional Paraná tiene un cuerpo de más de 400 delegados, los que se reúnen este miércoles para resolver una posición para este jueves.



Si bien aún la discusión sobre la posición que llevarán a San Salvador no había culminado, Puntel aseveró que el incremento ofrecido "no llega a ser del 17 % en el salario de bolsillo, porque tenemos montos en negro que la propuesta no contempla blanquearlos".



"Desde la seccional hemos tomado una posición frente a esto, nutridos por los debates de las asambleas anteriores y los posicionamientos de nuestros compañeros en las escuelas. Nuestra opinión es que la propuesta debe ser rechazada porque significa una baja en el salario, no nos permite recomponer respecto de lo que hemos perdido por la inflación", afirmó Puntel.



En el mismo sentido aseveró que la posición se basa, "no solo por la propuesta global de todo el año, sino que la primer cuota de 8 % para marzo queda muy atrasada respecto del acumulado de inflación de los meses de diciembre, enero y febrero. El gobierno no ha cumplido con el compromiso en la paritaria del año pasado, de aplicar la cláusula de reactualización (cláusula gatillo). Si lo hubiera cumplido, en el mes de diciembre nos hubieran agregado 1,3%, y lo mismo para los meses de enero y febrero".



"Es una propuesta a la baja del salario, la consideramos insuficiente y a la vez distorsiva, por los montos en negro que contiene. Esto significa que a medida que se avanza en la antigüedad, la diferencia que tienen los compañeros de mayor antigüedad, con el sueldo que vienen cobrando hasta hoy, es muy poco", destacó Puntel.



Asimismo opinó que "si la propuesta es rechazada, hay que salir con un plan de lucha; confiamos en la fuerza para dar esta pelea. Estamos exigiendo al gobierno de la provincia, en lo presupuestario, para resolver no solo salario, sino también presupuesto para las escuelas".



Recordemos que los paros que iban a realizarse el miércoles 21 y jueves 22 de marzo, quedaron en suspenso, hasta el Congreso Extraordinario de este jueves.



El gobierno provincial presentó el lunes pasado una nueva propuesta a los gremios docentes. Se trata de un 17% dividido en dos tramos: 8% para marzo y 9% para agosto, teniendo en cuenta en marzo el $1,3 por ciento retroactivo a enero, que surge de la paritaria del año pasado. El incremento no es acumulativo. Elonce.com.