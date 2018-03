Trabajan en Plan Operativo de Desarrollo Turístico para la provincia

La Secretaría de Turismo y Cultura, se encuentra trabajando en la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable (Pedts), que desde el año 2008 viene marcando el rumbo de la actividad turística.



El mismo constituye una estrategia para construir un camino de planificación, teniendo en claro cuál es el objetivo y hacia dónde vamos a ir en materia de desarrollo turístico.



En 2011, como consecuencia del rápido crecimiento turístico experimentado en Entre Ríos, y para evitar las futuras consecuencias de un amesetamiento lógico de la actividad luego de un período sostenido de fuerte crecimiento; se realiza la primera actualización del PEDTS.



A partir del año 2015, Argentina, experimenta un cambio en la matriz económica, con crecientes niveles de inflación, devaluación de la moneda local lo que lleva a perder competitividad respecto a los países limítrofes, y diferentes coyunturas que cambian permanentemente las reglas de juego en todos los segmentos económicos y la dinámica de la actividad turística, que requiere atención permanente por parte de los organismos gubernamentales, el sector privado, y las instituciones, llevaron a que la última actualización quedara obsoleta.



En nuestra provincia, la discontinuidad del Plan de Turismo desde su única actualización, y la no ejecución de nuevas actualizaciones conlleva perder posicionamiento en el contexto nacional, retrocediendo espacios conquistados en los últimos años.



Se gestiona de manera aislada y se pierde la visión de planeamiento a mediano y largo plazo; perjudicando al conjunto de servicios, productos y destinos turísticos.



Es así como en diciembre de 2017 se toma la decisión de abordar una Actualización y Readecuación del "Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable "de la provincia de Entre Ríos.



A partir de marzo de 2018, se plantean los talleres participativos de actualización del Plan de Turismo en toda la provincia. De dichos talleres se desprenderá el estado de situación y necesidades actuales de los destinos turísticos, su infraestructura pública y sus servicios privados, con una mirada asociativa e integrada en los diferentes corredores turísticos entrerrianos. También se abordará un nuevo horizonte temporal, planteado en la génesis del plan inicial para el año 2020.



Objetivos:





-Actualizar el estado de oferta y demanda del turismo entrerriano



-Revisar líneas estratégicas



-Readecuar los programas y proyectos a las necesidades actuales



-Trazar nuevas acciones tácticas



-Fortalecer los productos turísticos de la provincia y diversificar la oferta de servicios



-Verificar proyectos catalogados en la última actualización, su realización o nó.



-Contar con un programa anual de estadísticas, sistematizado, para poder evaluar el perfil de visitantes, y la evolución del turismo en las diferentes temporadas.



-Reestructurar los programas de sensibilización, capacitación y calidad adaptados a las nuevas realidades.



-Atender a las necesidades postergadas de legislación, reglamentación de leyes vigentes, cubriendo vacíos legales y alcanzando a todos los aspectos del turismo entrerriano



-Cumplir con el control del desarrollo turístico, la fiscalizaión de los servicios, poniendo énfasis en la seguridad y protección de los turistas que nos visitan.



-Impulsar un plan de marketing innovador atendiendo a la evolución del mercado, segmentación, motivación y modos de compra actuales. Nuevas campañas segmentadas por grupos de potenciales turistas, diversificadas en canales de comunicación, y separadas por temporadas fortaleciendo la imagen del destino y la promoción.



-Inducir a todos los actores del turismo entrerriano a la mejora continua en los servicios, la innovación y la búsqueda permanente de la competitividad.



-Determinar nuevo cronograma de trabajo y plan operativo



-Articular con los municipios, microrregiones y corredores, con las instituciones, universidades, con el sector privado, con las regiones entre provincias (Colitur y Centro), y con Nación.



Al respecto la Secretaria de Turismo y Cultura de la provincia, Carolina Gaillard expresó "para nosotros esta reunión es muy importante porque cuando asumimos la gestión, el Gobernador Gustavo Bordet nos encomendó el trabajo planificado y la importancia que en su gestión esto significaba, para ponernos claros objetivos hacia dónde queremos ir en materia de desarrollo turístico".



Agregó "el área de desarrollo es muy importante, necesitamos datos duros, encuestas pero también detectar cual es la potencialidad que tiene cada departamento y hacer un mapeo de la provincia, como ya estaba, pero la provincia cambio, hay nuevos prestadores, nuevas ofertas y productos".



Así mismo dijo "al plan se lo podríamos haber pedido a una consultora, pero nosotros entendemos que el estado tiene que tener lineamientos propios, y que es el equipo de técnicos que conforman la estructura de la Secretaria de Turismo, los que tienen que llevar adelante este plan con el sector público y el sector privado de cada localidad; La idea del mismo es que sea muy participativo, y terminar con un mapa integrado de productos que nosotros podamos ofrecer a Entre Ríos integradamente, que el que venga a la provincia pueda recorrer más de un lugar, trabajar y fortalecer la regionalización, actualizar el estado de oferta-demanda, del turismo".



"Por último, agradecerles que estén acá, decirles que mi compromiso está en trabajar con cada uno de ustedes, a mí no me gusta hablar de planes ni de grandes proyectos sin ir al territorio, por eso trato de ir y visitar a cada uno de los lugares y ver con mis propios ojos cuales son las potencialidades que tiene cada lugar", concluyó Gaillard. Equipo de actualización del plan de Turismo de Entre Ríos El equipo está encabezado por funcionarios de la Subsecretaría de Planeamiento Turístico, quienes interactuarán con todas las áreas internas de la repartición, con el área de Cultura, demás áreas del gobierno provincial, legisladores provinciales y nacionales, y los actores del turismo entrerriano del sector público, privado, académico e instituciones.