Elecciones en el IOSPER: Maxi Torres presentó su lista junto a Hugo Vásquez

El secretario General de la Unión de Obreros y Empleados Municipales de Concordia (Uoemc), Maxi Torres, lanzó su candidatura para las próximas elecciones para integrar el directorio del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper).El lanzamiento de la campaña de Maxi Torres, quien encabeza la Lista 8 de Noviembre "Dignidad Municipal", junto al dirigente municipal de Paraná, Hugo Vásquez, se desarrolló el pasado sábado en el salón Verbena de Concordia.Torres encabezó la presentación de su candidatura ante más de 500 personas que llegaron a Concordia desde distintos puntos de la provincia. Además, contaron con el respaldo de 24 secretarios generales de sindicatos municipales.El actual Secretario General de la UOEMC, dijo a Elonce TV en dicha oportunidad que "somos dirigentes que venimos predicando una sola cosa: Defender en todo sentido a la familia municipal", dijo y destacó el "apoyo de representantes de 17 departamentos de la provincia de Entre Ríos que están presentes, para que seamos una opción para llegar a la obra social más grande de la provincia".Asimismo, el dirigente concordiense agradeció a los municipales por "esta nueva responsabilidad, que se basa en nunca poner el carro adelante del caballo porque esto recién comienza", resaltó.En diálogo con Elonce TV, Torres afirmó que "no es una fórmula caprichosa, si no que se viene consensuando y se viene gestando en distintas reuniones, en distintas partes de la provincia, en las que surgió la problemática de la precarización laboral, lo que hizo ver a los compañeros, que la obra social no estaba cerca de ellos y se estaba alejando cada vez más y los problemas cada vez eran mayores", explicó y agregó que "en la última reunión, realizada en Villaguay, los compañeros decidieron impulsar la fórmula para trabajar con el objetivo de llegar al directorio del Iosper. Esto no se trata del sillón para Maxi Torres o para Hugo Vásquez, sino que se trata de que lleguemos para dirigir y por el bienestar de toda la familia municipal", resaltó Torres.El lanzamiento formal de la campaña de Maxi Torres en el salón Verbena de Concordia, contó con la participación de 24 secretarios generales de diferentes gremios de la provincia. "Venimos recibiendo distintas inquietudes cuando se trata el tema de nuestra obra social, y la realidad, es que los compañeros, tienen el teléfono roto cuando llaman desde el interior al directorio del Iosper. Los afiliados están diciendo que atienden a gusto y paladar de los que quieren ellos y la obra social es de todos. Tienen que atenderlos a todos por igual", remarcó el dirigente municipal de Concordia."Recién ahora salen a atender a los afiliados porque se acercan las elecciones, después de tres años y medios de hacerlos padecer. Esa política de querer engañar a la gente ya no va más. A la gente no hay que mentirle y nuestra plataforma, va a ser siempre escuchar y atenderlo al afiliado", dijo Torres a Elonce TV y habló de la relación con la FEMER. "No se trata de pelearnos con todos, se trata de discutir y consensuar. Sabemos que dependemos de los médicos, pero ellos también de nosotros, y tenemos que trabajar mancomunadamente, para el bienestar de nuestros afiliados, porque está en juego la salud", remarcó en diálogo con Elonce TV.Asimismo, el titular de la Uoemc remarcó la necesidad de "dialogar con las clínicas porque tampoco están dando una buena atención y eso no quiere decir que nosotros digamos que son todos malos. Nosotros no estamos para pelear, pero si para discutir".Otro de los ejes que propone la fórmula Torres ? Vázquez, es la conformación de una Secretaría de la Mujer. Al respecto, Torres dijo a Elonce TV que "a la mujer hay que darle todo el apoyo porque son las que sufren y sostienen la familia. Son ellas, las que van y buscan una orden a la obra social y son ellas, las que llevan los chicos al médico. Tenemos que darle la importancia que se merecen", afirmó el Secretario General de la UOEMC.Por su parte, Hugo Vásquez fue consultado acerca de los motivos que motivaron la formación de la fórmula para disputar las elecciones del Iosper. "Los puntos a favor que llegaron a unir esta fórmula, los aportaron los muchachos de los distintos gremios y de los distintos departamentos cuando nos empezábamos a juntar", dijo el representante municipal a Elonce TV y agregó que "nos dimos cuenta de que la que salía perjudicada al no juntarnos, era la familia municipal. Entendimos que teníamos que tratar de trabajar juntos con sentido común, con la participación de los afiliados y, de la mujer", remarcó el dirigente paranaense."Nos acercamos y pusimos como prioridad la familia del empleado municipal. Los compañeros de distintos puntos de la provincia nos hicieron entender que debíamos trabajar juntos por el bien de la familia municipal", afirmó Vázquez a Elonce TV y agregó que "hicimos una autocrítica porque hemos cometido errores, sin ninguna duda, y empieza un nuevo ciclo que seguro va a durar muchísimos años para trabajar por la familia municipal, junto al compañero Maxi Torres, y que seguramente vamos a tener todo el apoyo para trabajar por el bienestar de la familia municipal".