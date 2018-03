Puerto Yeruá: Pedirán preventiva para el intendente y los otros 16 imputados

Prisión preventiva

Estaba prevista para este miércoles 21 de marzo, el juicio oral y público por la presunta apropiación indebida de tierras fiscales en Puerto Yeruá, causa en la cual están acusadas 17 personas, encabezadas por el intendente de la localidad, Fabián Cevey; la secretaria de la municipalidad, María Griselda Brassesco y el asesor legal del municipio, Julio Larrocca, también presidente de la Liga Concordiense de Fútbol y vicepresidente primero del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).Sin embargo, la fiscalía sostiene que algunos de los imputados llevaron a cabo maniobras dilatorias y se suspendió la audiencia de hoy, supo Elonce TV. Pero el fiscal José Arias, pidió otra para este jueves con el fin de pedir la prisión preventiva de los 17 imputados en la causa.Cabe recordar que la causa se inició por la denuncia de un vecino de la localidad cercana a la ciudad de Concordia.En la maniobra se detectó que los terrenos fueron adquiridos a un precio vil. En la investigación se hicieron las tasaciones comerciales a la fecha en que se hizo la transacción y actualizadas.Además, la investigación que ha llevado adelante el Fiscal Arias, reveló que ni siquiera, esos mínimos fondos que figuran en los papeles, ingresaron a las arcas de la Municipalidad de Puerto Yeruá.Al respecto, citó como ejemplo, el cambio de abogado defensor que realizaron, dos días antes de la audiencia, dos de los 17 imputados. Esa decisión la habían tomado Romina Elizabeth Filsinger (hija de la secretaria de la Intendencia) y su marido, Leonardo Daniel Galarza. Además, ayer otro de los imputados, Julio Larrocca, tomó la misma resolución."No es, simplemente, cambiar de defensor, sino que lo que se tiene en miras, es impedir u obstaculizar la justicia", dijo el fiscal Arias al dialogar con Elonce TV."Si bien es legítimo cambiar de defensor, si uno hace una valoración de los tiempos del proceso, se da cuenta que el cambio de abogado, no es para una mejor defensa, sino para obstaculizar", remarcó el letrado aEsta semana, Elonce.com reprodujo una información deen la que se daba cuenta que el intendente Cevey, buscaba tramitar en la justicia, el acogimiento a un juicio abreviado, a cambio de que la condena no incluyera la prisión efectiva, ni tampoco se los inhabilitara de por vida para ejercer cargos públicos.Sin embargo, el fiscal sostiene que dichos trascendidos periodísticos, no tienen ningún valor judicial. "Hasta el momento, como no hay acuerdo, no se ha firmado nada. Simplemente, el escrito al que se hace referencia en trascendidos periodísticos del defensor del Intendente,Al ser consultado por Elonce TV, sobre la pena a la que podría ser condenado el intendente Cevey, el fiscal explicó que "es decir, todos los terrenos que fueron sustraídos del erario municipal", dijo Arias.La audiencia en la que se pedirá la prisión preventiva de los 17 imputados se realizará este jueves en la sede de Tribunales de Concordia.1 - Alejandro Fabián Cevey, Presidente Municipal de Puerto Yeruá;2 - María Griselda Brassesco, Secretaria Municipal;3 - Julio César Larrocca, abogado de la Municipalidad;4 - Marcelo Alcides Larrocca, con domicilio en Puerto Yeruá, en su carácter de comprador (hijo del abogado municipal);5 - Fabián Rubén Terenzano, domiciliado en Concordia, en su carácter de comprador;6 - María Mercedes Maquiavelo, con domicilio en Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en su carácter de compradora (cuñada de la esposa del Intendente Cevey, al punto de que su esposa firmó como apoderada de Maquiavelo);7 - Romina Elizabeth Filsinger, domiciliada en Concordia, como compradora (hija de la secretaria de la Intendencia, María Griselda Brassesco);8 - Leonardo Daniel Galarza, domiciliado en Concordia, también como comprador (marido de Romina Elizabeth Filsinger y yerno de la secretaria de la intendencia);9 - José Luis Irribarren, domiciliado en el Barrio 708 Viviendas de La Bianca, como comprador.10 - María Mercedes Girard, domiciliada en Ushuaia, Tierra del Fuego, también como compradora.11 - Gabriela Andrea Girard, domiciliada en Puerto Yeruá, también como compradora.12 - Alejandro Joaquín Cevey, domiciliado en Puerto Yeruá, también como comprador.13 - Brenda Soledad Cevey, domiciliada en Puerto Yeruá, en carácter de compradora.14 - Ramón María Benítez, domiciliado en Puerto Yeruá. También en carácter de comprador.15 - Gustavo Miguel Graziano, domiciliado en Concordia, en carácter de comprador.16 - Diego José Sampellegrini, domiciliado en Concordia, en carácter de comprador.17 - Guillermo Javier Guevara, domiciliado en Barrio 22 Viviendas de Concordia. Comprador.